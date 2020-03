Ospalé jižanské městečko se promění ve zběsilou filmovou kulisu a nic už nebude jako dřív…

Do horkem omámeného města Quincy se chystá přijet hollywoodská produkce, aby v místních lokacích natočila film. Nic tak vzrušujícího se tu nestalo už dvě stě let. A Summer Jenkinsová, černá ovce Quincy, pomáhá produkci se zajišťováním lokací. Mezitím herecká megastar Cole Masten, který film také produkuje, prochází ošklivým rozvodem, a jeho advokát ho vypakuje z L. A. ven. Ať si letí do Quincy chystat půdu, lízat rány, ale hlavně žádné průšvihy a aférky. Summer zas hodlá z města vypadnout, jakmile to půjde, takže žádná zlomená srdce na obzoru. Čistě jen profesionální vztah, s nejpřitažlivějším mužem planety – brnkačka…

Herecká superstar a obyčejná holka odnikud. Jak se v notoricky známém příběhu vyhnout obvyklým klišé? A je vůbec nutné se jim vyhýbat, když je mají čtenářky tak rády? Zvlášť když je vše podané tak čtivě jako od Alessandry Torre. Skvělá atmosféra amerického Jihu, kde srpnové horko málem sálá ze stránek. K tomu ostrý kontrast hektického, povrchního a hysterického Hollywoodu, se všemi jeho přetvářkami a lžemi.

Ale nejlepším lákadlem je střídání úhlů pohledu, tím si autorka získala čtenáře dokonale. Můžeme tak nerušeně sledovat, jak se rozvodem zdeptaný Cole snaží nedat na sobě nic znát, i jak Summer toho namyšleného idiota nemůže ani vystát. Střety a hašteření dvou protikladných osobností, podané z obou stran znepřátelených táborů, jsou vlastně neskutečná legrace.

Vtipné scény se tu střídají s erotickým dusnem, což je ta pravá kombinace, kvůli které blahosklonně přejdeme i stokrát omleté spojení „vnitřně rozervaného milovníka“ a „krásky s nezlomnou vůlí.“

Hříchy Hollywoodu krásně odkazují na romány Jackie Collins ze světa filmového pozlátka, včetně plnokrevných postav, peprných scén a hřejivého happy-endu. Přečtěte si ukázku.

Originál: Hollywood Dirt, 2015, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2020, 399 stran