Akademiekvality.cz opět připravila další dávku receptů. S nástupem astronomického jara se jejich kuchaři pustili do přípravy receptů na Velikonoce. Vajíčkový salát, ale i hovězí karbenátky se hodí kdykoliv v roce.

Vajíčkový salát

O Velikonocích jsou vejce nejpopulárnější. Tahle surovina má bohaté využití. V tomto vajíčkovém salátu jsou tentokrát vejce ve společnosti řapíkatého celeru, ředkviček, cibule a lehkého dresinku.

Počet porcí: 5, doba přípravy: 30 minut, náročnost: *

Ingredience:

10 vajec

1 červená cibule

2 stonky řapíkatého celeru

svazek ředkviček včetně listů

400 g bílého jogurtu

1 lžíce plnotučné hořčice

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Vejce uvařte natvrdo, oloupejte a nakrájejte na kostičky.

2. Na malé kousky pak nakrájejte také celer, ředkvičky a cibuli.

3. Vše promíchejte, přidejte jogurt, hořčici, osolte a opepřete.

4. Nakonec přeberte pár hezkých ředkvičkových listů, pokrájejte je nadrobno a také přidejte do salátu.

TIP: Na výběr jsou různé kvality vajec, v dobré kvalitě jsou třeba Bio vejce Schubert.

Zapečená snídaňová vejce se žampiony a slaninou

Snídaně může mít i podobu slaných muffinů, které zlákají každého.

Počet porcí: 6, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Ingredience:

6 vajec

250 g slaniny

100 g nastrouhaného tvrdého sýra

100 g žampionů

6 lžic mléka

hrst hladkolisté petržele

1 lžíce másla

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Formičky na zapékání nebo na muffiny vyložte plátky slaniny vespod a po stranách.

2. Rovnoměrně rozdělte do formiček strouhaný sýr.

3. Pokrájené žampiony orestujte na másle a přidejte na vrstvu sýra.

4. Poté do každé formičky rozklepněte jedno vejce.

5. Navrch vždy zakápněte lžící mléka, osolte, opepřete a zasypte pokrájenou petrželkou.

6. Dejte péct na 20 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

TIP: Voňavá, libová, krásně růžová, která jen láká k zakousnutí. Přesně taková je Bačovská slanina z Vysočiny od Uzenářství a lahůdky Sláma pyšnící se za svou kvalitu oceněním Regionální potravina.

Velikonoční beránek

Receptů na beránka je spousta. Mezi různé recepty, které jsme vám už nabídli, patří i tento, ve kterém nechybí ani tvaroh, který těsto neuvěřitelně zvláční.

Počet porcí: 10, doba přípravy: 60 minut, náročnost: **

Ingredience:

250 g polohrubé mouky

250 g másla

250 g polotučného tvarohu

200 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

3 vejce

½ prášku do pečiva

citronová kůra

špetka soli

máslo na vymazání formy

Postup:

1. Máslo utřete s vejci a cukry do hladké pěny.

2. Poté přidejte tvaroh a postupně i prosátou mouku s práškem do pečiva a sůl. Přidejte citronovou kůru podle chuti.

3. Formu na beránka vymažte důkladně máslem a vysypte moukou.

4. Formu naplňte těstem a pečte cca 40 minut v troubě předehřáté na 170 stupňů.

TIP: Není nad kvalitní máslo z farmy. Vyzkoušet můžete BIO Čerstvé máslo z Farmy Kozí hrádek oceněné Regionální potravinou.

Pečené hovězí karbanátky se slaninovo-jogurtovým dipem

Karbanátky jsou poměrně častým pokrmem na našich jídelních stolech. Spolu s dipem tvoří dokonalý pár. Tomu našemu nechybí ani opečená slanina

Počet porcí: 8, doba přípravy: 60 minut, náročnost: **

Ingredience:

Na karbanátky:

600 g mletého hovězího masa

200 g strouhanky

1 cibule

2 vejce

1 lžíce kečupu

1 lžíce plnotučné hořčice

3 stroužky česneku

2 snítky čerstvého tymiánu

hrst hladkolisté petržele

hrst čerstvého kopru

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Na dip:

200 ml bílého jogurtu

100 g slaniny

1 lžíce majonézy

1 lžíce citronové šťávy

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Mleté maso smíchejte s nakrájenou cibulí, vejci, kečupem, hořčicí a prolisovanými stroužky česneku.

2. Do směsi přidejte nadrobno pokrájené bylinky a lístky tymiánu, osolte a opepřete a postupně přisypte strouhanku.

3. Ze směsi vytvořte malé bochánky a z nich tvarujte karbanátkové placičky. Pokud bude potřeba, přidejte strouhanku.

4. Karbanátky vyrovnejte na plech a pomašlujte olejem z obou stran. Pečte v troubě předehřáté na 200 stupňů cca 35 minut.

5. Během pečení si připravte dip. Orestujte si slaninu a přidejte ji do směsi jogurtu a majonézy.

6. Dip dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou.

TIP: Hustý tak akorát, příjemně nakyslý, svěží a čerstvý je třeba zakysaný jogurt, oceněný značkou Klasa – Moravia Jogurt bílý.

Vdolky s povidly

Vdolky odkazují na kuchyni našich babiček. S tímto receptem si chuť můžete připomenout.

Počet porcí: 10, doba přípravy: 120 minut, náročnost: ***

Ingredience:

500 g polohrubé mouky

250 ml mléka

60 g másla

½ kostky droždí

1 vejce

2 lžíce rumu

1 lžíce cukru krupice

1 vanilkový cukr

sůl

slunečnicový olej na smažení

K podávání:

tvrdý tvaroh

povidla

zakysaná smetana

Postup:

1. Smíchejte droždí s cukrem, lžící mouky a polovinou vlažného mléka. Nechte cca 20 minut na teplém místě, aby se vytvořil kvásek.

2. Ve velké míse smíchejte prosetou mouku s vejcem, zbytkem mléka, rumem, rozpuštěným máslem a špetkou soli.

3. Ke směsi přidejte kvásek a vypracujte hladké těsto, které necháte zhruba 50 minut kynout.

4. Z těsta vyválejte cca 2 cm silný plát a pomocí sklenice vykrajujte kolečka. Přikryjte je utěrkou a nechte dalších 20 minut kynout.

5. Do každého z koleček poté udělejte důlek a nechte smažit v hrnci s rozpáleným olejem z obou stran.

6. Vdolky vyndejte na ubrousky pro odsátí tuku.

7. Vychladlé vdolky potřete povidly, dozdobte zakysanou smetanou a nastrouhaným tvrdým tvarohem.

TIP: Vdolky by měly být připraveny z kvalitní mouky, která vytváří těsto tak akorát. Ani moc lepivé, ani tuhé. Zárukou nadýchaným vdolků je třeba polohrubá mouka z opavského Mlýna Herber.

Jogurtový řepový nápoj

Výživný svěží nápoj se hodí akorát na jaro. Kombinace bílého jogurtu, červené řepy a jablka je dokonalá.

Počet porcí: 2, doba přípravy: 10 minut, náročnost: *

Ingredience:

1 předvařená červená řepa

1 jablko

150 ml bílého jogurtu

100 ml mléka

1 lžíce ovesných vloček

máta na ozdobení

Postup:

1. Oloupejte jablko a pokrájejte společně s řepou.

2. Rozmixujte dohladka s jogurtem, mlékem a vločkami.

3. Ozdobte čerstvou mátou.