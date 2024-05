Rádi používáte bylinky? Pořiďte si aromatický libeček a dodejte jeho výraznou chuť polévkám, bramborám a dalším jídlům.

Keř libečku s květy. Foto: archiv redakce

Libeček (Levisticum officinale) je vysoká vytrvalá rostlina. V některých krajích se používá slovo vopich. Jeho listy vypadají jako celerové. Rozrůstá se do velkého keře a kvete žlutozelenými kvítky. Může dorůst až do výšky dvou metrů.

Když se libeček rozroste, získáte tolik listů, že nebudete vědět, co s nimi. Dobrou zprávou je to, že se dá sušit, mrazit, ale také z něj můžete vytvořit tekuté polévkové koření. Protože je libeček velmi aromatický, je třeba ho dávkovat velmi opatrně. Listy, které vyrůstají zjara, mají jemnější chuť i strukturu. Později listy získávají pevnější podobu a jsou mírně nahořklé. Jeho mírně hořká chuť podporuje vylučování trávicích šťáv a tím i trávení.

Foto: archiv magazínu

Libeček je báječná bylina, ale pokud bychom ji konzumovali pravidelně, je třeba dávat pozor v případě těžších chorob ledvin a během těhotenství a kojení. Libeček je lepší využívat spíše jako příležitostné koření.

Do kterých jídel se hodí libeček

Libeček je tak univerzální surovinou, že nebudete vědět, kde ho dříve využít. Vhodný je nejen do zeleninových a masových vývarů, ale i do omáček. Hodí se víceméně všude. Výborným tipem je dát libeček do vody k bramborám, uvařené brambory získají mnohem lepší chuť. Kromě polévek a zmíněných omáček se hodí i do salátů, pomazánek, nádivek i sekané. Můžete ho využít i při marinování.

Když budete čistit rostlinu, nezbavujte se stonku. Ten můžete využít do vývarů, ale i třeba k již zmíněným bramborám.

Když si chcete ušetřit práci a připravit libeček tak, že ho hned dáte do jídla, můžete si připravit libečkovou sůl, nebo ještě lépe libečkové pesto. Dělá se podobně jako pesto z medvědího česneku.

Jak na libečkovou sůl

Na libečkovou sůl potřebujete čerstvé listy libečku. Dejte je do odměrky. Druhou ingrediencí je sůl (ideálně mořská nebo himalájská). Měly by být v poměru 4:1 (bylinka ku soli). Bylinky zasypejte na prkénku solí a nasekejte je nadrobno. Pokud je budete dávat do mixeru, hodí se se dát polovinu soli a zbytek až po namixování směsi. Výslednou směs rozložte v tenčí vrstvě na plech vyložený pečicím papírem. Sůl zrychluje sušení, proto je lepší použít čerstvé bylinky a usušit je spolu se solí. Budou lépe vypadat i chutnat. Bylinková směs bude usušená při pokojové teplotě za jeden až dva dny. Pak ji dejte do dokonale čisté sklenice a uzavřete. Sůl je dobrým konzervantem a bylinková sůl proto vydrží hodně dlouho.