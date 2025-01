Sportovní obuv v ležérním stylu? Trend, který dominuje módním žebříčkům. Na první pohled možná nečekané spojení, ale v praxi se jedná o kombinaci, která má opravdový šmrnc. Jaké sportovní boty nebo sneakers jsou ideální volbou pro ležérní styl? Podívejte se na tipy, které vám pomohou sladit pohodlí s módním vzhledem.

Foto: CCC

Sportovní elegance se sportovními teniskami, které změnily pravidla pánské módy

Porušení módních pravidel se stalo odvážným krokem, který oslovil moderní muže. Konečně něco, co přináší svěží impuls do jinak konzervativní a často až příliš formální pánské módy. Tento trend vyzařuje rychlost, energii a dynamiku, což dokonale vystihuje životní styl mužů, kteří vědí, co chtějí, a neztrácejí čas.

Jak by měla ideální sportovní bota vypadat? Volte spíše úzké a decentní modely, které umožní volně navazovat na obuv a vytvářejí čistou siluetu. Rozhodně se vyhněte mohutným basketbalovým teniskám, které opticky rozšiřují nohu. Místo toho zvolte nízké vykrojené modely, které působí minimalisticky a snadno se kombinují s ležérním i mírně formálním oblečením. Kotníkové modely nechte raději stranou, v tomto případě platí, že méně je více.

Tahle kombinace elegance a sportovních tenisek či sneakersek rozhodně ovládla módní scénu a zbožňují ji nejen sportovci a byznysmeni, ale také všichni, kdo hledají vyvážený mix pohodlí a stylu. Přináší totiž to nejlepší z obou světů, dynamiku a funkčnost sportovní obuvi spolu s decentním designem, který zapadá jak do městského, tak pracovního prostředí. Tento trend zkrátka zamotal hlavu každému, kdo ocení praktičnost bez kompromisů na vzhledu. Ať už jste na schůzce, ve městě nebo na neformálním setkání, tahle obuv se stává spolehlivým módním spojencem, kterého najdete v široké nabídce CCC.

Jaké modely sneakers byste rozhodně měli kombinovat s pánským oblekem

Vypadá to jednoduše, a přesto existují jistá pravidla, která byste měli i v této módní disciplíně respektovat. Začněme u obleku, který je symbolem ležérnosti. Ten by měl být spíše vzdušnějšího charakteru, ideálně z lehkých a prodyšných tkanin, jako je len, bavlna nebo směsi vlny. Rozhodně si pod něj můžete dovolit tričko, které celkovému vzhledu dodá moderní výraz, nebo zvolit rolák pro chladnější dny. A co košile? Ano, ale bez kravaty – ležérní styl vyžaduje uvolněnost bez příliš formálních prvků.

A co obuv? Boty by měly být kožené, semišové a hlavně minimalistické. Neměly by přehlušovat celkový outfit, ale spíše decentně podtrhnout módní akcent obleku. Ideální jsou nízké boty s čistým designem, které ladí jak s nohavicemi, tak s celkovým stylem. Takovou obuv můžete najít jak v kamenných prodejnách CCC, kde si můžete vyzkoušet modely od značek Lasocki, Gino Rossi nebo Sprandi, které nabízejí široký výběr pro různé příležitosti. Tento mix elegance a pohodlí je základem každého moderního pánského šatníku, který sleduje současné trendy.

Foto: CCC

Stylové ležérní outfity se sportovní obuví, se kterými ovládnete módní scénu

Pánské tenisky a ležérní styl tvoří nerozlučný pár, který aktuálně vládne módním trendům. Chino kalhoty v jemných pastelových tónech, například béžové, světle modré nebo olivově zelené, skvěle ladí s čistě bílými teniskami. Vyzkoušejte například modely od Lasocki, které nabízejí minimalistický design a vysokou kvalitu. K tomu stačí přidat oversized tričko nebo lehký svetr a vytvořit pohodlný, moderní outfit, který vás nezklame.

Pokud máte rádi větší odvážnost, vsaďte na cargo kalhoty v khaki nebo černé barvě a doplňte je robustními chunky sneakers od Sprandi. K tomuto vzhledu se hodí volnější mikina nebo bomber bunda, které podtrhnou celkový ležérní vibe.

Pro milovníky jednoduchosti jsou ideální klasické džíny s ohrnutými nohavicemi, doplněné teniskami v neutrálních odstínech, jako jsou krémové nebo šedé modely od Gino Rossi. A není nic lehčího než si je objednat online z CCC, protože tyto boty vám umožní nejen snadno, ale i rychle vytvořit ležérní outfit, který kombinuje styl, pohodlí a moderní ležérní styl.