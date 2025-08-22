Nový ročník festivalu Letní Letná přináší světové premiéry i osvědčená jména
Francouzský soubor nového cirkusu Akoreacro není na českém festivalu žádným nováčkem. V roce 2018 fascinoval publikum nezapomenutelným představením, obsahujícím domácí spotřebiče. Kdo to viděl, ten tušil, že i tentokrát si soubor připraví něco zvláštního, nejlépe s příběhem.
Představení Ostinato je zbrusu nové, premiéru mělo na festivalu v Belgii a na Letné má premiéru českou. Nabízí jedinečný mix špičkové akrobacie, hudebních výkonů a humoru.
Spojovacím tématem je lidská touha dobýt výšku, dosáhnout co nejvýš. S úsměvem budete sledovat partu pravěkých domorodců, snažící se sáhnout si na Slunce. V druhé části se středověcí řemeslníci tahají o trámy věží, a jen tak mimochodem předvádějí akrobatická čísla, nad kterými zůstává rozum stát. Celým programem provází pětice hudebníků, která občas své instrumenty vymění. Dočkáte se tu klarinetu, piana, tuby, úžasného sóla na saxofon a dokonce i na cizokrajný handpan… A když nemá zrovna nikdo z ostatních čas, vytáhnou do letu vzduchem i houslistku. Je zřejmé, že i muzikanti patří do party a zvládnou víc, než byste čekali. Navíc melodie byly nesmírně chytlavé, takže jste sledovali výtečnou show a zároveň se u toho vlnili do rytmu.
Třetí část už byla zasazená do moderní doby, mezi dělníky na stavbě mrakodrapu. Byl tu jasný odkaz na slavnou fotografii dělníků, sedících na traverze vysoko nad New Yorkem. Až na to, že nikdo z nich tenkrát nestál na hlavě bez držení jako tady… Aby znázornili, v jaké výšce se scéna odehrává, stále někdo „padal“ hluboko do propasti a umíral, až z toho dost mrazilo. Vážnost rozbila až typicky francouzská činnost – organizování stávky…
Třetí část sice neměla takový drajv a vtip jako ty předešlé, stále však jde o skvělé představení s úžasnou atmosférou. Diváci ocenili tvrdou dřinu a zručnost bouřlivým potleskem vestoje, protože jinak to nešlo. Nevím, jestli bude Ostinato natolik nezapomenutelným zážitkem jako poletující pračka, přinesl ale dechberoucí zážitek, na který je v tomto festivalu spolehnutí…
Letní Letná 2025 se koná od 13. do 31. srpna a kromě tradiční zábavy nabízí i množství dobrot a posezení v letním podvečeru.