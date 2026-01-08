Nejmodernější styly dámských svetrů na rok 2026 – praktický průvodce trendy od MEDICINE
Rok 2026 se rýsuje jako sezóna vědomých výběrů a jasného obratu směrem k funkční módě. Dámské svetry přestávají plnit pouze ochrannou roli před chladem a čím dál častěji se stávají klíčovým prvkem stylizací, jak každodenních, tak i sofistikovanějších. Níže představujeme nejdůležitější styly, které budou dominovat v nadcházejícím roce v kolekcích značky MEDICINE, spolu s radami, jak je přizpůsobit vlastním potřebám a šatníku.
Níže představujeme nejdůležitější styly, které budou dominovat v nadcházejícím roce v kolekcích značky MEDICINE, spolu s radami, jak je přizpůsobit vlastním potřebám a šatníku.
Minimalismus v moderním pojetí
Minimalistické svetry zůstávají jedním z nejsilnějších trendů, ale v roce 2026 získávají modernější charakter. Jednoduché střihy jsou spojeny s propracovanými detaily a vysokou kvalitou materiálů. Hladké povrchy, absence nadbytečných ozdob a tlumená barevnost činí z takového svetru ideální základ pro mnoho stylizací.
Nejlépe se osvědčují odstíny écru, šedé, teplé béžové nebo grafitové. To jsou barvy, které snadno kombinujete jak s klasickými kalhotami, tak i s výraznějšími prvky šatníku, aniž by hrozil stylistický chaos.
Oversize s propracovanou formou
Volné střihy stále zůstávají na vrcholu, ale způsob jejich návrhu se mění. Oversize v roce 2026 není náhodný je to promyšlená forma, založená na proporcích a konstrukci. Snížená linie ramen, vhodná délka rukávu a dobře padnoucí pletenina zajišťují, že svetr vypadá stylově, nikoli těžkopádně.
Tyto modely se skvěle hodí do vrstvených stylizací a každodenních souprav. Aby byla zachována rovnováha, je dobré je kombinovat s jednoduššími spodky, například s přiléhavými kalhotami, legínami nebo sukní s čistou linií.
Výrazná textura a vzory
V tomto roce hraje velkou roli struktura materiálu. Svetr s výrazným pletením, copánky nebo žakárovými vzory se stává hlavním prvkem stylizace, který přitahuje pozornost bez potřeby dalších ozdob.
Pokud se rozhodnete pro tento model, nezapomeňte na zásadu rovnováhy:
- čím více dekorativní pletení,
- tím jednodušší by měly být ostatní prvky oblečení,
- aby celkový vzhled působil konzistentně a moderně.
Toto řešení je ideální pro ty, kteří chtějí stylizaci oživit jedním výrazným akcentem.
Návrat do retro stylu
Inspirace módou 70. a 90. let jsou čím dál více přítomny i v svetrech. V této sezóně se objevují kratší střihy, geometrické vzory, pruhy a kontrastní žebrované manžety. To je pocta retro stylu, ale v čerstvém, současném pojetí.
Takové svetry se nejlépe prezentují v kombinacích s:
- kalhotami s vysokým pasem,
- sukněmi midi,
- jednoduchými doplňky, které vyvažují výrazný charakter horní části.
Výsledek je stylizace s výrazným módním akcentem, ale bez přehánění.
Přírodní materiály a komfort nošení
Jedním z nejsilnějších dlouhodobých trendů je rostoucí význam kvality a složení materiálů. Čím dál více lidí se zaměřuje na přírodní vlákna, komfort nošení a trvanlivost. Svetr má být nejen estetický, ale také příjemný na dotek a funkční, vhodný jak do práce, tak na méně formální příležitosti.
Tento přístup podporuje budování šatníku, který je postaven na menším počtu, ale lépe vybraných kousků, které zůstávají aktuální několik sezón.
