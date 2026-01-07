Jedna kuchařka, desítky nápadů: Horkovzdušná fritéza v úplně jiném světle
Možná i vám přinesl ježíšek horkovzdušnou fritézu a přemýšlíte nad tím, co všechno se v ní vlastně dá připravit. Nedávno vyšla kniha Barbory Charvátové s názvem Horkovzdušná, která se při tom může stát skvělým pomocníkem. Blogerka známá jako Máma v kuchyni je autorkou už několika kuchařek a i ve své novince nabízí recepty a návody na praktická a chutná jídla.
Horkovzdušná (Cpress, 2025) obsahuje recepty na česká a zahraniční jídla, která je možno přichystat v tomto přístroji. Najdete tu nejen klasiku, ale i zdravější pokrmy. Autorka v titulu také shrnuje základní informace o tom, co vlastně umožňuje horkovzdušná fritéza a s jakými typy přístrojů se můžeme setkat a jaké funkce mohou mít.
Oproti klasické fritéze je příprava v horkovzdušné zdravější a všestrannější. Autorka upozorňuje i na to, co všechny obvykle najdeme u horkovzdušné fritézy a co se ještě vyplatí dokoupit, aby byla příprava co nejpohodlnější. Obvykle se jedná o různé nádoby – jednorázové i na opakované použití a jejich výhody či nevýhody. Autorka myslela i na to, že si přístroj teprve plánujete pořídit a na co se v tom případě zaměřit a jaké funkce si pohlídat. Barbora Charvátová má pro majitele horkovzdušné i upozornění, na co si dát pozor pro správnou cirkulaci vzduchu a další tipy. Horkovzdušná je tedy mnohem více než jen kuchařka.
Od slaného po sladké: pestrost, která překvapí
60 receptů je rozděleno do kapitol Polévky, Maso, Ryby a mořské plody, Bezmasá a méně masová jídla, Mlsání a Chuťovky. Ke každému receptu je na jedné straně velká fotografie, na druhé podrobně rozepsaný postup s počtem porcí, teplotou přípravy, délkou a jestli jídlo připravovat na mřížce, v misce, na páře či na papíru. Ve spodní části je prostor na poznámky.
Pokud jste si mysleli, že horkovzdušná fritéza je vhodná jen pro přípravu hranolků a kuřete, nemohli jste se mýlit víc. Možnosti přístroje jsou velmi pestré. Kuchařka Horkovzdušná nabízí velmi pestré pokrmy, od kuřecích křidélek v pivní marinádě, přes čevapčiči, rybí prsty či pstruha v solné krustě, mrkvánky, jablečný crumble, až po polévku z pečeného česneku.
Povedená kuchařka v každodenním provozu
Kuchařka nabízí čtenářům skvělý základ pro pestrou přípravu jídel s horkovzdušnou fritézou. Jen je tak trochu škoda, že titul doprovází pár nepraktičností. Pro manipulaci na kuchyňské lince má poměrně velké rozměry, příliš velké obrázky a příliš malý text. Na straně s recepty obvykle bývá poměrně hodně prázdného místa. Drobných nedostatků je škoda, protože obsahově je kuchařka zdařilá. Určitě může krásně zpestřit vaření s horkovzdušnou fritézou a usnadnit ho.
Titul ocení čtenáři, kteří chtějí změnit způsob stravování a vařit s menším množstvím tuku bez složitého přemýšlení.
Barbora Charvátová je také lektorkou vlastních kurzů, které se věnují stravování a vaření pro děti do 3 let, a školy „Zdravá 5“, kde se děti v mateřských a základních školách učí vztahu ke zdravému životnímu stylu. Její recepty jsou typické využitím základních surovin namísto polotovarů a náhražek. Je autorkou knih Máma v kuchyni 1 a 2 a kuchařky Loudavé vaření, která obsahuje recepty pro pomalý hrnec.