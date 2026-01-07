U kuchtíka

Jedna kuchařka, desítky nápadů: Horkovzdušná fritéza v úplně jiném světle

7. 1. 2026 /

Možná i vám přinesl ježíšek horkovzdušnou fritézu a přemýšlíte nad tím, co všechno se v ní vlastně dá připravit. Nedávno vyšla kniha Barbory Charvátové s názvem Horkovzdušná, která se při tom může stát skvělým pomocníkem. Blogerka známá jako Máma v kuchyni je autorkou už několika kuchařek a i ve své novince nabízí recepty a návody na praktická a chutná jídla.

horkovzdusna s fritezou pristrojem

Horkovzdušná (Cpress, 2025) obsahuje recepty na česká a zahraniční jídla, která je možno přichystat v tomto přístroji. Najdete tu nejen klasiku, ale i zdravější pokrmy. Autorka v titulu také shrnuje základní informace o tom, co vlastně umožňuje horkovzdušná fritéza a s jakými typy přístrojů se můžeme setkat a jaké funkce mohou mít.

Oproti klasické fritéze je příprava v horkovzdušné zdravější a všestrannější. Autorka upozorňuje i na to, co všechny obvykle najdeme u horkovzdušné fritézy a co se ještě vyplatí dokoupit, aby byla příprava co nejpohodlnější. Obvykle se jedná o různé nádoby – jednorázové i na opakované použití a jejich výhody či nevýhody. Autorka myslela i na to, že si přístroj teprve plánujete pořídit a na co se v tom případě zaměřit a jaké funkce si pohlídat. Barbora Charvátová má pro majitele horkovzdušné i upozornění, na co si dát pozor pro správnou cirkulaci vzduchu a další tipy. Horkovzdušná je tedy mnohem více než jen kuchařka.

Od slaného po sladké: pestrost, která překvapí

60 receptů je rozděleno do kapitol Polévky, Maso, Ryby a mořské plody, Bezmasá a méně masová jídla, Mlsání a Chuťovky. Ke každému receptu je na jedné straně velká fotografie, na druhé podrobně rozepsaný postup s počtem porcí, teplotou přípravy, délkou a jestli jídlo připravovat na mřížce, v misce, na páře či na papíru. Ve spodní části je prostor na poznámky.

Pokud jste si mysleli, že horkovzdušná fritéza je vhodná jen pro přípravu hranolků a kuřete, nemohli jste se mýlit víc. Možnosti přístroje jsou velmi pestré. Kuchařka Horkovzdušná nabízí velmi pestré pokrmy, od kuřecích křidélek v pivní marinádě, přes čevapčiči, rybí prsty či pstruha v solné krustě, mrkvánky, jablečný crumble, až po polévku z pečeného česneku.

horkovzdusna ukazka
Kniha má nádherné fotografie receptů a spoustu místa na poznámky. Foto: Styl života

Povedená kuchařka v každodenním provozu

Kuchařka nabízí čtenářům skvělý základ pro pestrou přípravu jídel s horkovzdušnou fritézou. Jen je tak trochu škoda, že titul doprovází pár nepraktičností. Pro manipulaci na kuchyňské lince má poměrně velké rozměry, příliš velké obrázky a příliš malý text. Na straně s recepty obvykle bývá poměrně hodně prázdného místa. Drobných nedostatků je škoda, protože obsahově je kuchařka zdařilá. Určitě může krásně zpestřit vaření s horkovzdušnou fritézou a usnadnit ho.

Titul ocení čtenáři, kteří chtějí změnit způsob stravování a vařit s menším množstvím tuku bez složitého přemýšlení.

Barbora Charvátová je také lektorkou vlastních kurzů, které se věnují stravování a vaření pro děti do 3 let, a školy „Zdravá 5“, kde se děti v mateřských a základních školách učí vztahu ke zdravému životnímu stylu. Její recepty jsou typické využitím základních surovin namísto polotovarů a náhražek. Je autorkou knih Máma v kuchyni 1 2 a kuchařky Loudavé vaření, která obsahuje recepty pro pomalý hrnec.
 

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit

bylinky libecek na zahone

Průvodce jarní zeleninou a bylinkami: Libeček aneb české maggi z vlastní zahrady. Od polévky po bylinkové máslo

24. 5. 2025

Doktor šéfkuchař nabízí jídlo jako lék

10. 2. 2015

Čerstvé mléko nebo trvanlivé? Podle dTestu rozdíl ve kvalitě téměř nepoznáte

21. 6. 2020

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *