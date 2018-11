Kuchařky „s přesahem” jsou v dnešní smršti nejrůznějších titulů pravými skvosty. Dej tělu šanci Ivany Stenzlové je přesně takovou kuchařkou. Autorka vzala vaření pěkně zgruntu a založila ho na výborné kombinaci moderních poznatků a tradiční čínské medicíny.

Ivana Stenzlová je člověk, který má k tvorbě zajímavých zdravých receptů ty nejlepší předpoklady. Vystudovala mikrobiologii, pokračovala se vzděláváním v oblasti výživy, včetně tradiční čínské dietologie.

O potravinách a jejich významu

Než se čtenář knihy Dej tělu šanci dostane k vlastním receptům, získá řadu informací o stravování. Dozvídá se nejen o zajímavých projektech, ale také o tom, co je důležité pro metabolickou rovnováhu. Ta je totiž důvodem nejen štíhlosti, ale také zdraví a pohody. Nechybí ani varování, co se stane, když se tělo dostane do nerovnováhy. Čtenář se vše dozvídá srozumitelně a přehledně. Právě grafická stránka je další předností tohoto titulu.

Potraviny zbavené výživnosti dávají chybné stimuly. (Str. 27)

To znamená zpátky ke kořenům a základním potravinám. Dozvíte se o potravinách, které vedou k hormonální nerovnováze a co je naopak bezpečné. Které obiloviny zvolit, jak si připravit domácí kváskový chléb. Autorka radí také se zvládáním chutí na sladké.

Pětielementová kuchyně

Ivana Stenzlová připravila nový způsob vaření, založený na přípravě pokrmů s harmonizačním účinkem. Kuchařka obsahuje přes 60 takzvaných pětielementových receptů (dřevo – jaro, oheň – léto, země – babí léto, kov – podzim, voda – zima) a nabízí tak nejen pokrmy na všechna roční období, ale také na celé dny. Ukuchtit si můžete nejen snídaně, ale i obědy a večeře.

Čtenáři se dozví, kdy a jak konzumovat zeleninu a ovoce, jak využít bílkoviny. Jak je to s tím mlékem a naučíte se připravit si rostlinná mléka nebo zdravé domácí fermentované nápoje (kefíry). Luštěniny mohou působit organismu problémy, ale stačí je správně upravit, a hned je situace jiná. V kuchařce najdete postupy pro fermentaci obilnin a luštěnin, kterou autorka považuje za velmi důležitou pro organismus.

Zajímavá je kapitola, proč každý člověk potřebuje jíst jiným způsobem a na co se tedy strávník potřebuje zaměřit. Ivana Stenzlová vysvětluje i nejrůznější pojmy jako jsou třeba adaptogeny.

Recepty ze základních potravin

Téměř polovina knihy je věnována teorii a v druhé přichází příležitost pro vlastní recepty. Ty jsou rozděleny do kapitol podle jednotlivých elementů. Dozvíte se informace o příslušném období, co je pro něj důležité, na které orgány a druhy jídel se zaměřit. Vlastní recepty jsou poskládány tak trochu jinak. Přehled surovin je totiž ještě rozdělen podle jednotlivých elementů a doporučení, jak připravovat jídla, aby co nejvíce prospěla našemu organismu.

Vyzkoušet si můžete nejen přípravu fermentovaných potravin, ale třeba i přepouštět máslo, připravit nejrůznější dobroty jako je Vaječná omeleta s třešňovými rajčátky, petrželkou a žitnými krutony, Dýňovo-jáhlová kaše se semínky, Polévka z červené řepy s jablky a koriandrem, ale také třeba Kuřecí rizoto na čínském zelí s mrkví a koriandrem.

Svou pestrostí a kvalitním zpracováním informací mi kniha Dej tělu šanci připomněla nedávno vydanou knihu Margit Slimákové. Oba tituly mají řadu podobných názorů, je zajímavé sledovat odlišné a společné body.

Zdraví hledejme ve střevě, protože je péče o něj naprostou prioritou našeho stravování! (Str. 117)

Kniha je také cenná pro uvedené osobní zkušenosti autorky, nejrůznější tipy a rady.

Co mi trochu v knize chybí, je rejstřík, který by usnadnil hledání v knize, pokud se chcete soustředit na konkrétní heslo. Je tak třeba si vystačit s obsahem na začátku kuchařky.

Kuchařka a „návod” na zdravé stravování a životosprávu jako takovou obsahuje i autorčina základní doporučení právě pro životosprávu. Kromě pravidel, co by v jídelníčku nemělo chybět, v něm najdete i body k relaxaci a odpočinku. Dej tělu šanci, kterou právě vydalo nakladatelství Smart Press, je dalším skvělým základem, který by neměl chybět v žádné domácnosti.

Pokud vás rady Ivany Stenzlové zaujmou, můžete sledovat autorku i na Facebooku.