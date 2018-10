Pan Cuketka je pojmem v oblasti stravování. Výborné recepty, ale i vzdělávání ohledně základních surovin. Aktuálně přichází s projektem Skromná kuchyně.

V dnešní době je trendem využívat co nejvíce základní a pokud možno lokální suroviny. Kromě toho také se snažit o to, aby nevznikaly zbytky. Tedy tipy na to, jak uvařit hodnotně, a přitom lacině, se rozhodně hodí.

Martin Kuciel, známý také jako pan Cuketka, po Prkýnku přichází se Skromnou kuchyní. Jeho recepty jsou v tomto projektu nejen nenáročné na peníze, ale také na vložené úsilí nebo čas. Protože všechno se počítá.

Nastylované recepty na instagramu x reálné domácí vaření

„Skromná kuchyně reaguje na přesycení trhu recepty, které jsou sice krásně nastylované na Instagram, ale vůbec neodpovídají běžnému domácímu vaření z obyčejných surovin,” vysvětluje Martin Kuciel důvod vzniku nového projektu a pokračuje: „Nejsou to jídla, co by ohromila vzhledem nebo luxusními ingrediencemi. Jídla ze skromné kuchyně vám ale udělají radost a pomůžou, když je zrovna ouvej. Ukazují zároveň, že se dá vařit levně, ale nemusí to být nutně lacině.”

Kvalitní vaření nemusí představovat cenovou bombu

Projekt obsahuje skutečně nenáročné recepty, na které řada z nás pamatuje z dětství, a kromě toho řadu dalších skvělých nápadů. Recepty najdete nejen na webu skromnakuchyne.cz, ale také si je můžete prohlédnout na videokanálu pana Cuketky. Tenhle „návrat ke kořenům” ocení nejen naprostí začátečníci vaření, ale i ti, kteří vařit umí, ale chybí jim inspirace.

Každý recept na Skromné kuchyni obsahuje cenovou kalkulaci s cenou za porci. Ta vychází z průměrných cen akčních surovin. Ingrediencí v receptech je málo a jsou snadno k dostání i v obyčejných potravinách.

„Jídla Skromné kuchyně rozhodně nevyžadují, aby lidé kupovali prémiové potraviny s certifikací. Dokonalé fotky na Instagramu vytvářejí zbytečný tlak. Díky Skromné kuchyni chci ukázat, že i s minimálním rozpočtem lze rodinu nakrmit plnohodnotným, neošizeným jídlem, které udělá radost,” uzavírá Martin Kuciel.

Mezi jídly nechybí takové skvosty jako Švestkové knedlíky, Vepřové v mrkvi, Posbíraná fazolačka nebo třeba Dušené hříbky s bramborami. A další recepty budou přibývat.

Zdroj: Martin Kuciel