Dojíždět dnes a denně kvůli zeleni nebo soukromí? Pro všechny, kdo si nedokáží život bez ruchu velkoměsta ani představit, je jako stvořený rezidenční projekt Vilapark Klamovka. Cílí na klientelu, která ví, co chce, ale nedokáže žít mimo ruch metropole. Za projektem stojí stavební společnost Metrostav Development, která nabízí 117 zájemcům unikátní koncept bydlení na okraji okázalého parku při zachování dostatku soukromí a klidu. A co víc? Na výběr jsou byty s výhledem na město nebo do záplavy zeleně v zahradě, který si vybrat?

Rezidenční projekt Vilapark Klamovka

Blízko do centra i z města

Čím je rezidenční projekt Vilapark Klamovka ojedinělý? Bezpochyby svým umístěním do blízkosti parku Klamovka, který nabízí zeleň i možnost relaxace při procházkách krásnou přírodou. Současně je lokalita maximálně dostupná hromadnou veřejnou dopravou, jen pár minut trvá cesta do nákupního centra Nový Smíchov. Současně je umístění ideální pro výjezdy autem, výpadovka na dálnici D5 je takřka za domem. K bytům na Smíchově lze navíc dokoupit garážové stání v podzemí, nehrozí tak každodenní hledání parkovacího místa na ulici.

S výhledem nebo v zeleni

Rezidenční projekt Vilapark Klamovka rozdělili architekti ze studia City Works Architects na dvě části, každou tvoří čtyři propojené domy. Zatímco v první části se jedná o šestipodlažní budovy s výhledem na metropoli, u nižších čtyřpatrových viladomů noví majitelé ocení klid a zeleň. V obou celcích jsou byty pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi, všechny mají balkon, terasu, lodžii nebo předzahrádku. U dispozičního řešení 4+kk si lze navíc vybrat z mezonetového uspořádání. K některým bytům přináleží sklepní kóje, k ostatním se může dokoupit, obdobně jako zmiňované stání v podzemním podlaží.

Rezidenční projekt Vilapark Klamovka

Komfort každým coulem

Čím ještě bydlení na Praze 5 uhrane? Bezpochyby lokalitou, která patří mezi nejlukrativnější v metropoli vůbec, v okolí je veškerá sociální a občanská infrastruktura. Současně jsou byty vybaveny standardy v nejvyšší jakosti. V základní ceně si mohou zájemci vybrat odstín dřevěné plovoucí podlahy nebo barvu velkoformátových obkladů a dlažby španělské provenience. V koupelně je standardem keramika Villeroy & Boch, kterou doplňují baterie HANSGROHE. Dveře dělají byt, zde to platí dvojnásob, protože vstupní i interiérové dveře jsou od renomované značky VETOS.

