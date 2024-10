Vítejte v dalším novém magickém světě, který není zrovna veselý. Soudě podle hlavních postav knihy Petera A Flanneryho Decimus Fate a Talisman snů.

V tomhle světě už velké války proběhly, dramatické události, o kterých se píše v kronikách, už se staly. Teď se říše musí vzpamatovat z následků, a nějak žít dál. Máme tu jakoby středověké město obehnané hradbami, v němž vládne zločinecký gang. Pak tu figuruje klášter vysoko v horách. Spousta magických sil, run a nových pravidel, jak kouzla fungují a jak ne. A hlavní postavy s temnou minulostí, kterou budeme odhalovat jen postupně a v náznacích.

Decimus Fate je – nebo býval – velmi mocný mág, který se ale své magie zřekl a teď pomáhá nezištně ostatním. Tutor býval lovcem démonů, ale dezertoval a teď je v podstatě žoldák. Cesty je svedou dohromady kvůli pomoci klášteru, který postihla podivná choroba. To je však jen začátek, protože oba, ale hlavně Fate, mají dost nepřátel, kteří si na ně brousí zuby a stahují kolem nich smyčku.

Autor už v úvodu prohlásil, že chtěl napsat fantasy detektivku, ale asi máme o tom pojmů různé představy. Tady hlavní hrdinové především napravují různé křivdy, snaží se žít líp, možná aby odčinili vlastní chyby. To, co tu může vyvolat napětí, je zvyšující se počet nepřátel, kteří chtějí Fatea zabít. Fakt, že mám doma druhý díl, leccos naznačuje, ale stejně jste zvědaví, JAK z toho všeho dokáže vybruslit.

Setkáme se tu se zástupci různých ras, které nám budou povědomé, ale zato s naprosto odlišnou geografií. Trochu mi to díky tomu připomnělo Legendy a latéčka, až na to, že tenhle příběh rozhodně není roztomile feel-good. Tady se zaprodávají duše, umírají lidi, ztrápené mysli hledají vykoupení. Takže klasika.

Sice to bylo něco maličko jiného, než jsem čekala, ale příběh byl pochmurně čtivý a hlavní postavy správně záhadné a špatně čitelné, což je fajn. Díky tomu zůstáváte zvědaví, co na ně vyplave dál, když všechny otázky ohledně nich ještě zdaleka nebyly zodpovězeny. Druhý díl si určitě výhledově přečtu.

Talisman snů má punc klasické staré fantasy, která nemusí splňovat nějaké trendy. Ani jedna nebinární postava…

Originál: Decimus Fate and the talisman of dreams, 2020, překlad: Miroslava Polová, vydal: Triton, 2023, 312 str.