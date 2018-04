Kniha Lenky Pecharové Po stopách stoleté dámy je určena hlavně dětem, ale bavit se u ní budou i dospělí. Zopakují si, co možná nevěděli, pozapomněli, a třeba i doplní další zajímavosti z jednotlivých let.

Kniha Lenky Pecharové Po stopách stoleté dámy – Naše země 1918-2018 vychází ke stému výročí vzniku Československa. Autorka prochází jednotlivé roky, přičemž vždy zábavným stylem upozorňuje na některé události.

Politika i informace z vědy v jednotlivých letech

Jedná se nejen o informace z politiky, ale i ze sportu a obyčejného života. Informace z kultury, dopravy, vědy a techniky určitě budou pro děti velmi přitažlivé, podobně jako třeba rekordy a různé společenské události. Ovšem ani komplikovaná období našeho národa, jako byla okupace nacisty, odboj, ale také vývoj po druhé světové válce nebo normalizace, nejsou podána nudně.

Prostřednictvím knihy děti krásně nenásilnou formou načerpají znalosti, které se jim budou hodit nejen jako pomůcka pro pochopení školní látky. Získají dobrou představu, co se událo krásného a nešťastného v naší malé zemi.

Lenka Pecharová pečlivě vybrala zajímavé a významné události pro vývoj republiky. Jednomu roku je většinou věnována jedna strana, ale roky bohaté na události jich mají více. Aby se odlehčil styl knihy, je na několika místech vložen vždy dobový vtip. Netradiční jsou i kvízy, jejichž řešení čtenář najde na konci knihy.

Po stovce kapitol v knize najdeme Abecedu Československa s různými pojmy a vysvětlením. Dá se také využít jako možnost pro zábavné hry.

Naučná kniha, která děti pobaví

Styl, kterým je kniha psaná, by mohl bavit děti zhruba od 10 let, ale nepochybuji o tom, že zaujme i řadu rodičů. Pokud budou knihu číst menší děti, určitě budou mít řadu otázek a budou chtít další vysvětlení a příběhy, jak už to u dětí bývá. Možná, že pak dospělí budou po knize i rádi sahat sami.

Knih, které by byly psané zábavnou formou a člověk z nich mohl čerpat informace, zase tolik není. Lenka Pecharová je absolventkou FF UK Praha (historie – germanistika) a vystudovala i učitelství se zaměřením na anglický jazyk. 18 let vyučuje na základní škole a kromě toho píše knihy (Od blechy po slona, Počítáme s vitamíny, Po stopách Karla IV.)

Skvělý byl i výběr ilustrátora, který se postaral o charakteristické a zábavné obrázky. V jednom obrázku se někdy nachází i více událostí. Jejich autor, Lukáš Fibrich, ilustruje přes 25 let v časopisu ABC, ale je i autorem řady komiksů. Každopádně spojení zábavných textů a vtipných obrázků je výborným tahem pro takovýto titul.

Co by čtenáře ještě mohlo zajímat, mohou být mapy, které by přibližovaly změny hranic v průběhu jednotlivých let. Možná se tam najdou ještě nějaké drobnosti, ale rozhodně nic významného, co by z knihy Po stopách stoleté dámy (Portál, 2018) nedělalo skvělý naučný titul pro děti.