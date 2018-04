V naší nové soutěži můžete vyhrát jeden ze tří výtisků románu Písařka ze Sieny od Melodie Winawerové.

Písařka ze Sieny je prvním románem lékařky, vědecké pracovnice a profesorky neurologie Melodie Winawerové. V tisku o knize napsali:

„Prvotina Melodie Winawerové je zevrubný historický román s mnohovrstevným tajemstvím a dojemným příběhem nepravděpodobné lásky… Autorka stvořila úžasný, životem pulzující příběh z minulosti i současnosti, který čtenáře přenáší v čase a vyplňuje mezery v dějinách. Je to skvělé dílo založené na podrobném průzkumu a invenci.“

­ – Publishers Weekly

„Čtenářům historického žánru připomene romány Cizinka od Diany Gabaldon nebo Dívka s perlou od Tracy Chevalier. Milovníky historických románů postavených na důkladném prozkoumání historie a cestování časem zcela jistě uchvátí kouzlo středověké Sieny.“

– Library Journal

Nyní vám nabízíme možnost vyhrát jeden ze tří výtisků knihy Písařka ze Sieny.

Soutěž končí 3. května 2018.



Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Metafora.

ANOTACE knihy Písařka ze Sieny



Zakázaná láska, zrod expresionismu a válka…

Pro milovníky románů Dívka s perlou nebo Cizinka

Strhující milostný příběh a napínavý historický detektivní příběh, spojující dva lidi napříč časem.

Beatrice Trovato, mladá doktorka neurochirurgie, sice dobře ví, jak funguje lidský mozek, ale v záležitostech srdce se moc nevyzná. Po nenadálém úmrtí bratra letí jako jeho jediná dědička z New Yorku do toskánské Sieny. Bratr se tam zabýval událostmi z období morové epidemie ve 14. století. V Sieně jí zanechal dům a složku s výsledky výzkumu.

Beatrice se v domě usadí a stále hlouběji se noří do bratrova bádání. Jednoho dne narazí na deník malíře fresek Gabriela Accorsiho, na jehož obrazu šokovaně zahlédne vlastní tvář. Minulost a přítomnost se záhadně prolnou a Beatrice se ocitne v roce 1347 v Sieně, těsně před propuknutím morové rány.

S pomocí Gabriela odhalí spiknutí, jehož důsledky zasahují až do stovky let vzdálené budoucnosti. Stane se ale i něco nečekaného: Beatrice propadne nejen kouzlu Gabriela, ale také středověkého života. V okamžiku, kdy si černá smrt začíná vybírat první oběti, se musí rozhodnout, do které doby skutečně patří.

Písařka ze Sieny je příběhem ženy chycené v romantické a nebezpečné pasti lásky. Čtenářky Cizinky Diany Gabaldon či Dívky s perlou Tracy Chevalier budou uchváceny románem postaveným na časovém prolínání dvou příběhů, jednoho v současnosti a druhého v minulosti.

Nakladatel: Metafora, 399 Kč

