Máte už vybráno nebo stále tápete, co vybrat pro vaše blízké? Poohlédli jsme se po zajímavých tipech na vánoční dárky. Nechte se inspirovat.

1. Krásné a praktické dárky

Sortiment Uashmama je neuvěřitelný, ekologický a praktický. A o čem je? O výrobcích z pratelného papíru. Od tašek nejrůznějších velikostí a forem, přes sáčky na rozličné využití, až po peněženky a další drobnosti. Také malý zásobníček nebo třeba penálek na zip. Využití je řada. Upotřebení je pestré a potěší alespoň každou ženu. Devět různých barev se bude hodit ke každé kabelce. Uashmama.sk: 383 Kč; rozměry: 16,5 x 5 cm.

2. Kreativní dárky

Hand lettering neboli ruční psaní písmen je velmi trendy. Propojuje design se slovy a zdůrazňuje nejen význam, ale i celkovou požadovanou estetiku nápisu.

Určitě znáte krásné nápisy křídou na tabulích před obchody nebo třeba originální menu v kavárnách dokáže zaujmout. Předává emoce. Pokud máte poblíž osobu, která má ráda estetično, mohl by se jí takovýto dárek líbit.

Znamená to si vytvořit vlastní styl, který má nejen originální písmo, ale je i barevně unikátní. Začít psát se mohou nejdříve samotná písmena, čísla, ale také ležaté osmičky na linky do sešitu. A co k tomu bude potřeba? Sada pro hand lettering zahrnuje blok formátu A4 a ideálně sada pro lettering, třeba od Faber-Castell. Ta obsahuje třeba různě tlusté mikrofixy, barevné štětečkové popisovače, tužku, pryž. Na Penshop.cz ji pořídíte za 570 Kč, ale zvolit můžete i základní sadu za 290 Kč. A víte o tom, že existují také workshopy Hand letteringu? Zajímavý dárek, že?

Pro holky

Kufřík s obalem z filmu Ledové království, který skrývá výtvarný poklad, potěší každou malou slečnu. Obsahuje 64 voskovek, 40 fixek, 22 polovičních pastelek a 20 ks papíru na malování. Na albi.cz ho pořídíte ze 1499 Kč

3. Milovníci knih

Milovníci knih, a speciálně těch napínavých, mají žně. Knižní klub totiž právě dotiskl výpravný titul Hercule Poirot Povídky, kde si fanoušci Agathy Christie přijdou na své. Luxusní výtisk ilustrované sbírky zahrnuje přes 50 případů proslulého belgického detektiva, včetně povídky Poirot a záhada na regatě, která byla ve Velké Británii publikována až sedmdesát let po svém vzniku. Na webu knizniklub.cz pořídíte hodnotnou knihu, která čítá 896 stran za 799 Kč.

A pak tu máme druhého slavného detektiva. Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese nabízí největší soubor s tímto detektivem. Sherlocka milují čtenáři od doby, kdy se objevil v Doylově Studii v šarlatové (1887). Editor Otto Penzler shromáždil 80 povídek publikovaných v průběhu více než sta let. Ve výpravném vydání se střídají dokonalé napodobeniny novodobých „Holmesovců“ (Leslie S. Klinger, Daniel Stashower) s klasiky dob nedávno minulých, jako jsou Wodehouse nebo Kinglsey Amis i těch současných (Stephen King, Collin Dexter, Neil Gaiman) a parodiemi Conan Doyleových současníků (A. A. Milne či James M. Barrie), ale také žánrově vybočující příběhy velikánu sci-fi Poula Andersona a Michaela Moorcocka.

Je zcela jedno, jakému filmovému ztvárnění fandíte, pokud si vás známý detektiv získal některým ze svých příběhů, určitě si v tomto souborném díle vyberete. Cena na knizniklub.cz 799 Kč.

4. Chutné dárky

Výběrovou kávou neuděláte chybu s dárkem pro kteréhokoliv milovníka tohoto lahodného moku. Doubleshot.cz nabízí limitovanou edici kávy Bourbon v dárkové sadě. Obsahuje dvě různá balení kávy El Salvador.

Každé obsahuje tutéž kávu zpracovanou jiným způsobem. Na farmě jiným způsobem kávovou třešeň zbavili dužiny, která obklopuje kávové zrno. V praxi tak ucítíte, že nejen pražení a způsob přípravy, ale také vlastní zpracování dokáže zcela změnit chuť výsledného šálku.

Káva zpracovaná metodou honey (na zrnku při loupání zůstanou zbytky dužiny, se kterou se pak zrna suší) je sladší a ovocnější. Káva zpracovaná běžnější metodou natural potěší spíše klasiky. Mlsné jazýčky budou spokojeny v obou případech.

Doubleshot vybral kávu odrůdy Bourbon z farmy Finca Buenos Aires v El Salvadoru, která se hodí především na přípravu filtrované kávy.

Limitovanou edici pořídíte ma doubleshot.cz v množství 2 x 200 g za 600 Kč. Dostupná bude od konce listopadu.

5. Hravé dárky pro partnera nebo partnerku

Speciální kapitolou jsou hračky pro dospělé a hry pro dvojice v nich zaujímají speciální místo. Mohou totiž přinést do vzájemného vztahu nové a vzrušující zážitky. A jak by taky ne, když se jmenuje Nevinné hrátky Deluxe. Na hráče této hry čekají nevinné i pořádně hříšné úkoly. Součástí hry jsou také lechtivé rekvizity

Cena v prodejnách Albi: 999 Kč