Krasopis, krasopsaní, kaligrafie, hand lettering nebo ruční psaní. Ať už tomu říkáme, jak chceme, psaní rukou je zkrátka právě v kurzu. Od antistresových omalovánek, které stále lidi baví, teď nadešla móda ručního psaní. Už v našich tipech na Vánoce jsme psali o tom, že by se mohla stát dobrým dárkem sada fixů na hand lettering. A toto téma se objevuje stále častěji. Také vás tento koníček pohltil nebo o něm teprve uvažujete? Směle do toho.

Jak se naučit krasopísmo

Krasopísmo vyžaduje spoustu trpělivosti a času, tedy pokud nemáte malování v krvi a tahy štětcem nebo perem pro vás nejsou naprostou brnkačkou. My ostatní smrtelníci se musíme obrnit dávkou vytrvalosti a pustit se s nadšením do toho. Naučit se ho může kdokoliv. Zábavné bude, pokud se do zkoušení psaní pustíte spolu se svými dětmi, které už umí dobře psát. Na odkrytí utajených schopností není nikdy pozdě.

Můžete se naučit psát sami. Na trhu je několik skvělých knížek, ať už jde třeba o Kreativní písmo (Slovart, 2017), Umění kaligrafie (Slovart, 2016), novinku připravuje na léto i Metafora. Jejich pomocí se naučíte základní tahy, a pak různé varianty písma.

Další možností je nechat se inspirovat internetem. Na Youtube je k vidění řada návodů, podle kterých se budete moci učit. Jsou to nejen zahraniční autoři. Mimochodem naprosto skvělá je Nicole Dawn. Z českých autorů, kteří se věnují krasopísmu, se můžete nechat vést zdařilou instruktáží od Girlsinaction.cz.

Probíhá také řada kurzů, které můžete navštěvovat osobně a nechat si poradit od lektora. Stačí do vyhledávače zadat heslo: kaligrafie.

Čím psát

Odborníci radí otestovat všechny možné pomůcky, ať už je to pero, štětečkové fixy, fixy se seříznutými hroty a řadu dalších kreslících potřeb. Jen zkoušením a praxí najdete takový nástroj, který vám bude vyhovovat nejlépe. Podobné je to se stylem písma. Je důležité vyzkoušet základy a různé druhy písem, až si vytvoříte vlastní, pro vás charakteristické. Kreativitě se meze nekladou.

Dobře píší třeba Marvy nebo Centropen fixy. Ze začátku stačí obyčejnější, s postupem lepší kvality písma můžete i pořizovat kvalitnější nástroje. Některé fixy jsou třeba voděodolné a odolné proti slunci (dokumentační).

Psát můžete na linkovaný papír, někteří autoři doporučují kostičkovaný nebo tečkovaný. Zjistíte, jak natočit fix nebo přitlačit na pero, aby kreslící potřeby vytvářely ty krásně slabé nebo rozšířené čáry. S kudrlinkami nebo bez.

Krasopísmo přináší pozitiva

Kromě toho, že je ruční psaní kouzelné a zábavné, nabízí ještě další pozitiva. Při psaní si zlepšujete motoriku (grafomotorika), což nikdy není na škodu. Abyste psali dobře, potřebujete také správně sedět. Do psaní se zapojuje mnohem více svalů, než byste tušili.

Tím, že pracujete na hledání vlastního písma, poznáváte svou osobnost, protože právě písmo ji odráží. Navíc, když někomu dáváte ručně psaný dopis, přání nebo vzkaz, je to mnohem osobnější a o to cennější. Obzvláště v dnešní přetechnizované době.

Při ručním psaní se také lépe aktivuje nervová aktivita. „Až budete příště na důležité schůzce, schovejte notebook a pište si poznámky rukou. Budete překvapeni, o kolik víc si toho zapamatujete,” říká Michal Vacík, zakladatel penShop.cz, největšího prodejce psacích potřeb u nás.

Inspirovat se ale můžete i na sociálních sítích jako je Instagram (Markétakrasopíše, Krasopiska…) nebo Pinterest. Jakmile vezmete do rukou fixu nebo pero, po chvilce vás nástroje pohltí, a nebudete vědět, kdy přestat. Krasopísmo je zkrátka návykové.

Podělte se s námi v diskusi pod článkem, jestli se věnujete tomuto koníčku, a třeba i ukažte své výtvory.