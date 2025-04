Jeden z nejlepších románů Stephena Kinga a příběhů o upírech vůbec se dočkal tří televizních adaptací. V roce 2024 měla premiéru první celovečerní filmová verze. Teď vám ale nabízím recenzi audioknihy, kterou úžasně namluvil Jan Zadražil.

Stephen King Prokleti Salemu audiokniha OneHotBook

Zlo klíčí v každém z nás. A nikdy neznáme místo ani čas příští krvavé sklizně…

„Román plný mrazivého, nevýslovného zla,“ napsali v The Chattanooga Times a mě nezbývá, než naprosto souhlasit.

Příběh začíná velmi pozvolně. Spisovatel Ben Mears se vrací do Jerusalem’s Lotu v Nové Anglii a má v plánu tu napsat další knihu. Kdysi tu po smrti otce strávil u tety Cindy čtyři roky, nyní je však plný vztahu s mladou malířkou Susan Nortonovou, i přes nevůli její matky. Má velmi živé vzpomínky na to, jak jako malý chlapec šel do domu Marstenových. Ten byl známý sebevraždou manželského páru Marstenových. A právě on viděl oběšeného Hubieho Marstena a vzpomínky jsou stále čerstvé. Marstenův dům ale neděsí jen jeho. Vzbuzuje velký neklid. Přesto by si Ben rád dům pronajal, ale ten už nového nájemníka má. V městě se začínají dít podivné zlé věci. A situace se postupně zhoršuje.

Stephen King v Prokletí Salemu (v originále ‚Salem’s Lot, vyšlo v roce 1975, česky 1994) s mistrovskou přesností zpracovává klasické upírské téma v kulisách ospalého amerického městečka. Jerusalem’s Lot, zdánlivě obyčejné místo v Nové Anglii, se stává dějištěm plíživého teroru, který narůstá s každou kapitolou. A právě tento atmosférický horor oživuje ve audioverzi od OneHotBook oblíbený herec Jan Zadražil, jehož hlas se pro titul báječně hodí. V tichých pasážích z něj sálá napětí a neklid, v dramatických scénách umí naopak gradovat emoce až do mrazivého finále. Každé postavě dodává osobitý hlas a tón, aniž by působil přehrávaně. Při poslechu vás nejspíš dusivá atmosféra naplno pohltí a ke konci knihy ve vás vyvolá obrovský neklid a možná i strach být doma sám.

Audioknihu namluvil: Jan Zadražil. Foto: OneHotBook

King nás seznamuje s obyvateli, místem a postupně nás vtahuje do děje a dává si při tom pořádně na čas. Když už si říkáte, že třeba čtenáři v reakcích přehánějí a s tou děsivostí knihy to nebude tak horké. King ale skutečně umí zacházet s emocemi a brzy dokáže, že je skutečným mistrem vytváření hrůzyplných chvil.

Temnota padá na městečko, kde i ticho má zuby…

Prokletí Salemu není jen tak obyčejný horor, ale především dobrá studie lidské slabosti, viny a touhy po vykoupení. V audioknižním formátu navíc získává nový rozměr – jako by ten příběh měl být vždycky vyprávěn šeptem do tmy.

Vydalo: OneHotBook, 2024, překlad: Linda Bartošková, namluvil: Jan Zadražil, režie: Hynek Pekárek, formát: 2× CD mp3, délka nahrávky: 17 hodin 53 minut