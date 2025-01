Ona potká Jeho a zajiskří to. Vzájemná chemie je neskutečná. Pak ale přijde na řadu zdravý rozum…

Alexis je lékařka z Minneapolis, která uvázne autem v nějakém zapadákově, kde potká Daniela. Daniel je sympatický, milý a sexy, navíc je to místní starosta. Jeho svět je tak naprosto jinde, jako by žili na dvou různých planetách…

Alexis je totiž medicínská hvězda, nebo spíš pochází z rodiny, která tam založila nemocnici, a rodiče jí předávají žezlo – o které moc nestojí. Žije v nóbl světě vyšší třídy, a ještě stíhá pracovat na pohotovosti. Zato Daniel je srostlý se svou komunitou, a taky je zvyklý manuálně dřít…

Abby Jimenez obvykle zásobuje své čtenářky příběhy o vztazích, které čelí nějakým překážkám. A tady je to jak původ a třídní rozdíly, tak i předsudky a věkový rozdíl. Zkrátka když se dáma stydí za to, že randí s vesnickým balíkem… Připouštím, že jsem zprvu nebyla v „týmu Alexis“. Ale jak ji postupně poznáváme, a jak ona postupně poznává Danielův svět, můj názor na ní se zlepšoval. Začala si uvědomovat, že žije v privilegovaném světě a spoustu věcí bere za samozřejmost, kdežto Daniel musí denně vést penzion, aby se uživil. Stále ale nevidí způsob, jak by oba mohli žít spolu a zároveň mít své kariéry.

No prostě věci jsou pořádné komplikované, ale vy stejně doufáte, že existuje nějaká cesta, jak jejich tak odlišné vesmíry propojit…

Ten příběh mi hodně připomněl kanadský film Povaha lásky, kde se profesorka zamiluje do stavaře. Ona je hodně intelektuálská a on je totální buran. Nebylo to zdaleka stejné, jen jsem doufala, že s Alex a Danem to dopadne líp…

Jak to ta autorka dělá, že dokáže ze zápletky, která zněla jako další omleté klišé, udělat tak strhující a hluboký příběh? Příběh o toxických vztazích a podlomené sebedůvěře, ale taky o naději a síle najít vlastní hlas… Úžasné a originální čtení, jako vždy…

Originál: Part of your world, 2022, překlad: Monika Pavlisová, vydal: Mystery Press, 2024, 388 str.