Malé knižní nakladatelství vydává poklidné anglické detektivky. Venkovská vražda je jednou z nich. Potřebujete na léto naprostou oddychovku? Vemte si ji na cesty.

A na anglickém venkově se vraždí. To ale nejspíš policejní detektiv v důchodu Adam Hennessy nečeká, když hledá klid na příští roky. Aktuálně je majitelem venkovské hospody a je vtažen do dramat v sousedství. Malá vesnice Lower Hembrow je místem nejrůznějších obyvatel. Imogen Bishopová přijela do vsi na pohřeb svého otce a bydlí v jeho hotelu. Neměla v úmyslu zůstávat, ale ve skleníku našla spolu s Adamem mrtvolu: svého manžela, se kterým se nedávno rozešla. Vzpomínky, na které chtěla zapomenout, se jí začínají vracet.

Adam se pouští do vyšetřování, aby zbavil Imogen podezření. Z klidu ho rozhodí toulavý pes, který se rozhodl si Adama osvojit. Bývalý detektiv si s ním ale neví rady. Imogen se snaží vyznat ve zvláštním hospodaření svého otce a také ji čeká ples a dávná tajemství.

Poklidný detektivní příběh pro fanoušky Vražd v Midsomeru, který podobně jako uvedený seriál i jeho knižní předloha likviduje osazenstvo anglického venkova. Venkovská vražda bude bavit ty, kteří si při čtení rádi naprosto odpočinou od okolního světa. Malebná vesnička je plná nejrůznějších charakterů, ale autorka Frances Eveshamová nejde příliš do hloubky.

Hlavní postavy: Evan, policejní detektiv v důchodu, nynější majitel hospody a amatérský malíř a Imogen, zahradnice a majitelka hotelu, jsou sympatickou dvojicí, která tvoří neočekávaný tým. V příběhu se rozbíhá hned několik záhad. Nečekejte velké napětí, ale poklidný a místy vtipný detektivní příběh, u kterého se nejspíš nudit nebudete. Pomáhají tomu i krátké kapitoly. Ze série byly česky vydány tři tituly.

Sérii Vraždy v Somersetu vydává malé relativně nové nakladatelství, které je na knižním trhu pouze pár let. Dobrá detektivka má ve svém repertoáru tituly podobného stylu, jako je Venkovská vražda, tedy z anglického venkova a nejnověji se na knižních pultech objevila nová série Detektivní spolek dam z Marlow od Roberta Thorogooda.

Nakladatel: Dobrá detektivka, 2022, originál: A Village Murder, 2020, překlad: Ivana Mertlová, 190 str.