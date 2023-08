Romantický příběh o veselém psovi, smutné malířce a druhé šanci na lásku… Pro Sloan se život zastavil před dvěma lety, kdy zemřel její snoubenec. Od té doby jen přežívá ze dne na den. Dokud do jejího skoroživota nevtrhne roztomilý pes a ona pak nemusí komunikovat s jeho páníčkem…

Že canisterapie opravdu funguje, není pochyb. Tenhle román je ale hlavně o pomalém návratu zpátky do života – ke kterému veselý pes Tucker taky dost přispěl. Jeho majitel Jason je hudebník, který musel zrovna odjet na druhý konec světa. Ale komunikace se Sloan – nejen o Tuckerovi – mezi nimi postupně zažehává jiskru. A vzájemná přitažlivost vrací Sloan do života ještě víc, než procházky se psem. Je tohle správná chvíle pro druhou šanci?

Když v romantické knize všechno klape jak na drátkách a přesto jste teprve v půlce knihy, je jasné, že buď dojde k nějakému zvratu, nebo dál už bude nuda. Pokud jste četli autorčinu předchozí knihu Jenom kamarádi, tušíte, že se nebojí otvírat náročnější témata a své postavy zrovna nešetří. Ostatně hrdinové první knihy se tu objevují, však jsou Sloan a Kirsten nejlepší kamarádky a vy jste v první knize Sloaninu tragédii náležitě obrečeli. Tady tudíž dochází k první možnosti a autorka nám tu nahází pěkných pár otoček a zvratů v ději…

Svůj díl pozornosti dostane i hrdinčin protějšek fešák Jason, muzikant na prahu skvělé kariéry, který právě podepsal smlouvu s ďáblem, oprava: nahrávací společností. Situace, kdy se musí rozhodnout mezi láskou a kariérou, zavání Daniele Steelovou, ale tak, jak z toho vybruslila Abby Jimenez, to jsem vážně nečekala. Musela jsem ji obdivovat, jak dokonale obešla všechna má očekávání…

Právě proto jsou knížky Abby tak skvělé. Má neotřelé zápletky. Nabízí náročné příběhy silných hrdinek, které se perou s osudem a vyhrávají. Ať už je problémem neplodnost, zármutek nebo trauma, nakonec to zvládnou. Taky vás protáhne emocionální ždímačkou, a to bez diskuze. Kdo na konci nebude slzet, ten snad je uvnitř úplně mrtvý. Ale k životu ho přivede ten nejsladší happy end v dějinách lidstva…

Originál: The happy ever after playlist, 2020, překlad: Monika Pavlisová, vydal: Mystery Press, 2023, 382 stran