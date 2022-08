To se tak potkají Ona a On. Rozumějí si a přitahují se. Ale než začne Láska jako trám, jsou tu malinko zádrhele. On touží po vztahu a dětech, Ona má zdravotní komplikace, které děti vylučují. Nejlepší bude zůstat „jen kamarádi“. Ale bude to stačit?

Neotřelá zápletka mě hned zaujala a po pár kapitolách bylo jasné, že to bude hodně dobré a vtipné čtení. Kristen je drzá, sebevědomá, náročná a praštěná. Má taky mrňavého jorkšíra a přítele na dálku. Takže když se do města přistěhuje hasič Josh, nejlepší přítel snoubence její kamarádky, znamená to problém. Josh je sexy, milý, nic ho jen tak nerozhází – však má šest sester. Byl by skvělý partner, kdyby – už nebyla zadaná, a kdyby nebyla neplodná.

Jejich kamarádské špičkování a popírání vzájemné přitažlivosti je neskutečná zábava. Ale zajímá vás, co bude dál. Romance obvykle mívají nějakou krizi, aby bylo o čem psát. Nedorozumění, polopravdy, které mezi zamilované postaví překážku. To tady platí beze zbytku – kdyby si promluvili hned ze začátku a netajili před sebou důležité věci… neměli bychom skvělé čtení na líná letní odpoledne.

Abby Jimenez napsala svěží a vtipný příběh zaplněný postavami, se kterými bylo báječné trávit čas. Většinu doby jste se usmívali, a když jste zrovna nečetli, těšili jste se, jak zase budete. Závěrečná emocionální smršť už čtenáře definitivně dorazí.

Jenom kamarádi je ideální čtení pro všechny, kterým se líbí knihy Emily Henry nebo Simony Ahrnstedt – o silných hrdinkách, které si zaslouží být milovány takové, jaké jsou.

Originál: Friend Zone, 2019, překlad: Monika Pavlisová, vydal: Mystery Press, 2022, 363 stran