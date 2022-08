Hledáte ideální podlahu, která bude příjemná na došlap, bude se hodit i do koupelny, snese vyšší zátěž a ještě bude skvěle vypadat? Plovoucí podlaha SPC vinyl Rigid je tu přesně pro vás.

Vinyl Rigid do celého bytu

Přemýšlíte, jakou podlahu zvolit do svého interiéru a pořád váháte? Zdá se, že řešení problému je na dosah. Novinka – rigidní vinyl se totiž hodí do obýváku, předsíně i do kuchyně nebo koupelny. Tato plovoucí podlaha je voděodolná a neroztažná. Díky tomu ji využijete i v místnostech, kde se dá očekávat vyšší vlhkost. Nosná SPC deska je vyráběná bez změkčovadel. Při změnách teplot tedy nedochází k žádné změně rozměru. Vinylová podlaha Rigid se hodí k podlahovému vytápění, instalovat ji můžete i před francouzská okna nebo do koupelny. Kolísání teplot tuto podlahu nerozhodí a bude pořád taková, jako v den, kdy jste ji položili.

Vysoká odolnost se hodí

Vinylové podlahy Rigid jsou vysoce odolné. Jejich povrch chrání nášlapná vrstva, která má tloušťku až 0,55 mm. Oproti běžným vinylovým podlahám je tato vrstva až 2x tak silná. Podlaha odolá vašim mazlíčkům, dětem i například posunutí nábytku. Vinylovou podlahu SPC vinyl Rigid si budete užívat dlouhá léta, aniž by bylo vidět nějaké poškození.

Vinyl Rigid do kanceláře i komerčního provozu

Díky vysoké odolnosti a třídě zatížení 23/31/33/42, vinylové podlahy Rigid využijete v administrativních budovách i v průmyslových prostorách. Podlahy vinyl Rigid jsou velice odolné a silnou nášlapnou vrstvu jen tak něco nepoškodí.

Instalace podlahy SPC Vinyl Rigid a její údržba

Podlaha se pokládá velice jednoduše, a tak to zvládne i zručnější kutil svépomocí. U podlahy nemusíte řešit dilatační spáry (do plochy 400 m²), protože podlaha je vysoce rozměrově stálá. Podlaha se pokládá click systémem a pokud je instalace provedena kvalitně a spoje jsou dobře sesazeny, nedojde k posunutí ani rozdělení podlahy. Další výhodou vinyl Rigid podlahy je to, že ji můžete položit i na stávající podlahu. Jediné, co musíte dodržet je, aby podklad byl rovný a pevný. S malými nerovnostmi si SPC vinyl Rigid podlaha poradí a obvykle není nutné aplikovat stěrku. Údržba podlahy je velice jednoduchá. To vám ušetří čas, který můžete využít například na procházku s vaší rodinou nebo k péči o zahradu. Podlahu stačí vyluxovat nebo zamést a vytřít vlhkým mopem. A je hotovo.

Ten správný dekor

SPC vinyl Rigid podlahy najdete v mnoha různých dekorech. Vybírat můžete z imitace dřeva nebo kamene. Reálná struktura kamene nebo napodobení dřeva rozzáří jak váš obývák, tak se blýskne ve vaší kanceláři. Tu správnou podlahu si vybere určitě každý. Mnoho různých dekorů si můžete prohlédnout u českého prodejce Plancher, kde vám také poradí s pokládkou podlahy nebo v případě zájmu podlahu i odborně nainstalují.