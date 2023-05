O víkendu 20-21. května 2023 opět proběhne festival Open House Praha a zve nadšence architektury k prohlídce více než 100 běžně nepřístupných budov a prostorů po celém hlavním městě.

Devátý ročník festivalu Open House Praha začíná v pondělí 15. května bohatým doprovodným programem, který nabídne komentované procházky, prohlídky budov, přednášky i debaty. V prostorách Nové scény Národního divadla, jedné z letošních novinek, se také pro návštěvníky otevře festivalové infocentrum.

„Doprovodný program festivalu otevírá zejména témata spojená s výročím narození Karla Pragera a Antonína Viktora Barvitia. Narození i úmrtí těchto dvou osobností architektury dělí přesně 100 let a je zajímavé pozorovat, kam se vývoj architektury za tak relativně krátké období posunul,“ říká ředitelka festivalu Klára Veselá.

Program festivalu nabízí prohlídky pro děti i osoby se sluchovým a zrakovým hendikepem. Do akce se letos zapojuje téměř 500 dobrovolníků.

Antonín Viktor Barvitius, který by letos oslavil 200 let od narození, byl významným představitelem neorenesanční architektury u nás. Jeho nejznámějšími pražskými realizacemi jsou Gröbeho vila v Havlíčkových sadech, Lannova vila v Bubenči nebo kostel sv. Václava na Smíchově. Nejen do těchto staveb se návštěvníci festivalu mohou o víkendu vypravit. Doprovodný program připomene také architektův odkaz ve funerální tvorbě přednáškou odbornice Šárky Těšík v kostele sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách, která proběhne v pondělí 15. května od 18 hodin.

V doprovodném programu jsou i akce, které organizátoři připravili u příležitosti 100 let od narození architekta a vizionáře Karla Pragera, který zanechal v Praze nesmazatelnou stopu. Návštěvníci se ve středu 17. května od 16 hodin prostřednictvím komentované procházky se sochařem a popularizátorem umění ve veřejném prostoru Pavlem Karousem seznámí s jeho nejznámější stavbou –budovou bývalého Národního (Federálního) shromáždění.

V ten samý den se od 17 hodin přímo na jevišti Nové scény ND uskuteční debata s významnými osobnostmi, které pohovoří o vzniku této výjimečné budovy Karla Pragera i její připravované rekonstrukci. Debata s názvem Kauza Nová scéna se koná také u příležitosti 40 let od otevření veřejnosti. V 18 hodin se pak mohou lidé vypravit na prohlídku oceňované budovy Fakulty humanitních studií v Troji, která vznikla rekonstrukcí bývalé Pragerovy menzy. Ve festivalovém týdnu se uskuteční také procházka s Krištofem Kinterou do parku Holubička na Klárově, kde jsou instalovány sochy pražských brutalistických budov, mezi kterými je i budova Komerční banky na Smíchově od Karla Pragera, letošní programová novinka a hlavní vizuální motiv festivalu.

Dock In Five, foto: archiv Crestil

O víkendu pak mohou zájemci navštívit výběr Pragerových realizací, kromě zmiňované Nové scény ND, také centrální kotelnu VFN, vysokoškolský areál v Jinonicích nebo tzv. Pragerovy kostky v Emauzích, dnešní sídlo Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy a CAMPu. Zde se také ve čtvrtek 18. května od 19 hodin uskuteční přednáška přední historičky architektury Radomíry Sedlákové a architekta Marka Tichého (TaK Architekti) Varianty brutalismu a bývalý hotel Intercontinental.

„Prostřednictvím přednášky chceme široké veřejnosti přiblížit vývoj české poválečné architektury a na příkladu zkušeností z probíhající rekonstrukce konkrétního objektu, bývalého hotelu Intercontinental Praha, ukázat, jakým způsobem lze zachovat kvality této architektury,“ doplňuje kreativní ředitelka Andrea Šenkyříková.

Historická loděnice Českého Yacht Klubu, exteriér. Foto: Tomáš Sysel

Týdenní doprovodný program nabídne mnoho dalších akcí, které si připravili partneři ze zapojených objektů – divadelní představení, workshop pro děti, fotoworkshop, prohlídky pro osoby na vozíku, debaty nebo procházky.

Zájemci se mohou vypravit například na komentovanou procházku po Pražském hradě, prohlídku vybraných budov areálu Výstaviště Praha nebo třeba procházku k Vyšehradskému nádraží a železničnímu mostu na Výtoni. Na většinu těchto akcí je potřeba se předem zaregistrovat, některé jsou se vstupem zdarma. Kompletní přehled je zveřejněn na webu v sekci Doprovodný program.

Víkend otevřených budov

V rámci 9. ročníku festivalu bude zpřístupněno zdarma více než 100 budov a prostorů ve 12 městských částech, z toho celkem 27 novinek. Jedná se o budovy různých architektonických stylů, historické i moderní, zajímavé rekonstrukce nebo i domy, které na své nové využití teprve čekají.

Mezi letošní zajímavosti patří například Keramický salonek od Jana Kotěry v sanatoriu Všeobecné fakultní nemocnice nebo historická loděnice Českého Yacht Klubu, jednoho z nejstarších jachetních klubů ve střední Evropě, který letos slaví 130 let od založení. Otevře se i nedaleká plovoucí loděnice TJ Tatran Praha, vybudovaná na tělese invazivního člunu německé armády.

Gröbeho vila, foto: archiv budovy

Své zastoupení mají letos i budovy z období 2. poloviny 20. století. Kromě již zmíněných realizací Karla Pragera, jsou to také dva objekty od Věry Machoninové – budova Teplotechny s působivou fasádou z modrých smaltovaných desek a Obchodní centrum DBK, jedno z vrcholných děl poválečné architektury u nás. Novinkou je také bývalý hotel Intercontinental od Karla Filsaka a kolektivu, který bude po rekonstrukci otevřen pod značkou Fairmont Golden Prague Hotel.

„Tyto stavby jsou výpovědí stylového vývoje své doby, stále v nich najdeme zachovalá umělecká díla i kvalitně zpracované řemeslné detaily zakomponované do architektury interiérů nebo veřejného prostoru v jejich okolí,“ říká Andrea Šenkyříková.

V programu je letos i celá řada novostaveb – cenami ověnčená administrativně-obchodní stavba Bořislavka centrum, s mnoha působivými uměleckými instalacemi ve veřejném prostoru, libeňský projekt DOCK IN FIVE u slepého ramene Vltavy, právě dokončený multifunkční areál na holešovické náplavce PORT7, nové sídlo společnosti Blum ve Vysočanech nebo kanceláře společnosti Pricefx v Karlíně s nápaditým designem inspirovaným hrou Minecraft.

V některých objektech provedou vybrané skupiny návštěvníků přímo architekti realizací. Návštěvníci se letos také mohou vypravit do celé řady technický památek – vodárenských věží, bývalých pivovarů, plynojemu či továrních hal. Pohled na Prahu z ptačí perspektivy si užijí například z 27. patra nepřehlédnutelné administrativní budovy bývalého sídla Motokovu, první stometrové budovy v bývalém Československu, dnes druhé nejvyšší budovy v České republice, a dále pak z několika dalších střech a teras. Fotografové se mohou zapojit do druhého ročníku fotografické soutěže Otevřená Praha spolupořádané s portálem Estav.cz a vyhrát atraktivní ceny.

Nová scéna Národního divadla, foto: Filip Šlapal

Programy pro děti

Festival Open House Praha myslí i na rodiny s dětmi, které mohou využít otevřenou lego a duplo dílnu v prostorách Nové scény ND nebo navštívit zdarma komentované prohlídky vybraných budov s Listy pro malé architekty vhodné pro děti od 5 let. Zajímavé programy pro děti si připravili i jednotliví partneři. Tipy, kam s malými i většími dětmi zavítat najdou zájemci na webu v sekci Program pro děti .

Vstup do budov je zdarma a většina budov (a prostorů) je otevřena po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin, existují ale výjimky. Bývalý hotel Intercontinental je stále v režimu stavby, a proto je nutné se na prohlídku objektu předem registrovat. Registrace budou spuštěny 9. května 2023 od 12 hodin prostřednictvím portálu GoOut.net. Vstup do všech ostatních budov je bez registrace. Konkrétní časy zpřístupnění a další informace (např. o bezbariérovosti) najdou lidé na na webu www.openhousepraha.cz v sekci Program .

V prostorách Nové scény ND, jedné z letošních festivalových novinek, se také pro návštěvníky otevře 15. května festivalové infocentrum (adresa: Národní 1393, Praha 1, vstup z piazzety). Otevírací doba je po–pá od 10 do 18 hodin a o víkendu od 9–19 hodin. Odpovědi na nejčastější dotazy jsou k dispozici na webu v sekci Praktické informace.

Naplánování trasy usnadní služba Mapy.cz, kde budou začátkem festivalu pod heslem „open house praha” vyznačené všechny festivalové objekty.