Máte rádi vyprávění o staré Praze? Petr Sojka, redaktor oblíbeného magazínu Z metropole ČT a tvůrce pořadu Tajemství pražských dvorků nás tentokrát zavádí do zaniklých míst, jako jsou zahrady, plovárny, nádraží a nechává nás nahlédnout do života lidí, na které se už někdy pozapomnělo. Krásný titul se čte skvěle jako dobrá beletrie.

Po třech titulech o pražských dvorcích vytvořil redaktor úspěšného magazínu Z metropole ČT a tvůrce pořadu Tajemství pražských dvorků Petr Sojka titul plný zajímavých osudů lidí a zaniklých míst.

Kniha Praha v proměnách času s podtitulem Místa, která už nenajdeme a lidé, které nepotkáme nabízí dvacet kapitol na určité téma. Mají však jedno společné. Odehrávají se v časech 19. a 20. století.

Praha v proměnách času zkoumá různé části. Dostaneme se do oblastí okolo Folimanky a Vltavy, na Štvanici, ale třeba i do Holešovic. Vyprávění nás zavede například do míst, kde se Nuselský most napojuje na Vinohrady. Tam stával „Hotel Díra“, loupežnický úkryt z počátku 20. století. Provede nás i po pražských plovárnách a jejich postavičkách. Přečíst si můžete i o někdejším školkovém a školním hřišti, krásně zrekonstruované zahradě Ztracenka.

Petr Sojka se také v kapitole zvané O sportovci a trampovi s velkým srdcem věnuje všestrannému československému olympionikovi německé národnosti Emerichu Rathovi, který sehrál důležitou roli v příběhu Hanče a Vrbaty. Bohužel jsme na něj až do nedávna víceméně zapomněli.

Kapitola O slavné sošce a jejím majiteli zase vypráví životní příběh Ivana Jandla, který bydlel v libeňské ulici Novákových a v roce 1949 získal Oscara i Zlatý globus za hlavní dětskou roli v protiválečném snímku Franka Zinnemanna Poznamenaní. Bohužel úspěch se neodpouštěl, a tak skončil jako amatérský divadelník.

Kapitola O světlonoších noční Prahy zase vypráví o lampářích, nejmladším řemeslnickém cechu v Praze. dozvíte se třeba, že v roce 1938 bylo v Praze 129 lampářů, kteří se starali o 9000 plynových lamp. Přečtete si nejen faktické údaje, ale také drobné lidské příběhy. Třeba ten o lampáři, kterého napadl vzteklý pes, ale také o železničním lampářovi a jeho soudu.

Velká historie je tvořena malými příběhy. A právě s těmi se setkáváme v titulu, který Grada vydala v roce 2023. Každá kapitola je nádherně psaná a nostalgie z ní přímo tryská. Petr Sojka krásně vypráví o tehdejších časech, popisuje tehdejší dobu a události, ať už byly dobré či ne. Čtenář má často pocit, že při čtení k němu promlouvá autor z obrazovky a příběhy se mu odehrávají před očima. Texty jsou doplněny dobovými fotografiemi, které si může čtenář porovnat se změnou v průběhu času a jeho dnešní podobou. Při čtení získáváte pocit, jako byste se právě ocitli v té době a na místech, kdy se jim dařilo nejlépe.

Kniha Praha v proměnách času tak zaujme nejen ty, kteří mají rádi vyprávění o dřívějších časech, ale také ty, kteří místa rádi procházejí. Dnes už často vypadají úplně jinak, ale i tak můžete pátrat po jejich okolí. Je zajímavé, že o popisovaných tajemstvích často nevědí ani místní, a tak se tato kniha může hodit i jim.

Závěr knihy patří zdrojům, ze kterých Petr Sojka čerpal. Je mezi nimi množství skvělých autorů, jako například Egon Erwin Kisch, Jan Neruda, nebo také například Ignát Herrmann. Možná se rozhodnete i pustit se do četby těchto titulů, ve kterých pražská historie hrála významnou roli.

Kniha Praha v proměnách času vyšla i v audioverzi. Má 6 hodin a načetl ji sám Petr Sojka.

Nakladatel: Grada, 2023, 224 str.