Film s chlupatými a roztodivnými příšerkami přece musí být pro děti, nebo ne? Pozor, je to chyták. Film Imaginární přátelé podle scénáře a v režii Johna Krasinskiho.

Foto © Paramount Pictures

Už z propagačního obrázku vám musí být jasné, že film o dětských imaginárních kamarádech bude něco roztomilého pro děti. Ale ono je to složitější.

Úvod vás může lehce varovat, že hlavní hrdinkou je dvanáctiletá holčička Bea, které umřela maminka. A tatínek je teď taky v nemocnici, a tak Bea zatím žije ve starém bytě s babičkou. A aby nemusela myslet na svůj strach, že může zůstat úplně bez rodičů, narazí místo toho na chlapíka (Ryan Reynolds) který se pokouší najít pro opuštěné imaginární přátele (ÍPka) nové děti – ale moc mu to nejde. Tak proč mu s tím trochu nepomoct…

Asi takhle – byl to kouzelný film. Pro dospělé, kteří si tuhle svou fázi dobře pamatují, taky třeba nějakého Ípka měli. Ale pro malé diváky se tam toho moc neděje, není to vtipné ani bláznivé. Jistě, řada ípek jako by vypadla z animáku Příšerky s.r.o. Ale tohle je jiná liga. (Mimochodem mě ale fascinovala úroveň animace, protože tyhle „hrané“ potvůrky vypadaly naprosto reálně.)

Foto © Paramount Pictures

Příběh nabízí zamyšlení, že ačkoli jsme vyrostli z dětských her, naši imaginární přátelé nás kdysi dělali šťastné a dodávali pocit jistoty a bezpečí. A tohle jsou věci, které potřebuje každý, ať už je mu, kolik chce.

Zkrátka byl to film nostalgický a dojemný a já měla co dělat, abych nebrečela jako želva. Zároveň jsem ale vnímala neklidné vrtění všech malých dětí v sále, které čekaly srandu. Místo toho dostaly poselství a taky holčičku, která pláče, protože se bojí, že jí umře i tatínek. Takže Imaginární přátelé je film pro „Velké děti“, který zároveň může v kolektivu vyvolat diskuzi, kdo měl a kdo neměl vymyšleného kamaráda…

Dobrodružný/rodinný film

USA, 2024, 104 min

Režie: John Krasinski

Scénář: John Krasinski

Kamera: Janusz Kamiński

Hudba: Michael Giacchino

Hrají: Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw, Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Alan S. Kim, Liza Colón-Zayas

Český dabing

Stopáž: 108 min