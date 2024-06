Rebecce Raisin vydal Cosmopolis už dvě knihy. Nyní se můžete začíst do další a my vám ji nabízíme v soutěži. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Kouzelná Paříž – Obchůdek s poklady.

Na stránkách jsme vám už nabídli recenzi autorčiny knihy Kouzelná Paříž – Obchůdek s knihami. Obchůdek s poklady je dalším příběhem z Paříže. Rebecca Raisin je nejprodávanější australskou spisovatelkou romancí. Její knihy se odehrávají na úžasných místech po celém světě. Hrdinky jsou velmi „životné“ a snadno se s nimi ztotožníte. Láska, přátelství, nové začátky, jídlo, víno a cestování, to jsou hlavní témata. Je známá také tím, že píše knihy pro milovníky knih.

Soutěž končí 21. června 2024.

Ceny do soutěže věnoval Nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Anouk věřila na lásku, ale od té doby, co jí jeden muž zlomil srdce, o tom pravém radši jen sní. Celé dny tráví v aukčních síních nebo v šeru svého milovaného antiku a hledá ty pravé cennosti pro své zákazníky.

Jednoho dne se při pátrání po novém zboží seznámí s tajemným Američanem Tristanem. Ten se až podezřele často objevuje v její blízkosti a jejich setkání bývají občas matoucí, ale vždy plná vzrušení.

Bude se Anouk dál schovávat před světem mezi starožitnostmi, nebo se odváží následovat své srdce?

Nakladatel: Cosmopolis, 2024, originál: The Little Antique Shop under the Eiffel Tower, 2016, 336 str., 449 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.