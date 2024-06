15. června se v pražském Podolí propojí sport, zábava a dobrá věc ve výjimečnou akci. Spolek ALSA, který se dlouhodobě věnuje pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a jejich rodinám, pořádá už pošesté akci s názvem Prague City Swim: Plav a pádluj pomáhat!

Prague City Swim 2020. Foto: Spolek ALSA

Cílem Prague City Swim je zvýšit povědomí o ALS a získat finanční prostředky na podporu pacientů trpících touto nemocí. Účastníci akce budou mít možnost nejen závodit v plavání ve Vltavě, zacvičit si jógu nebo se zúčastnit workshopu první pomoci, ale také se setkat s dalšími lidmi, kteří sdílí vášeň pro sport i pomoc druhým lidem.

Peníze, které se startovným a návštěvou akce Plav a pádluj pomáhat! podaří vybrat, budou použity na osobní asistenci pacientům, fyzioterapie, výjezdy multidisciplinárního týmu nebo rekondiční pobyty.

Partnerem akce je inovativní seznamovací aplikace Take up, která propojuje lidi hledající nové přátele na sport, cestování a další společné aktivity, se rozhodla tuto akci podpořit. Uživatelé „Takeuppky“ se mohou přidat do události v aplikaci, seznámit se předem s dalšími účastníky Prague City Swim a užít si společný den.

Spolek ALSA je organizace, která sdružuje pacienty trpící amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a profesionály se zájmem o toto onemocnění.

Foto: Take up

Startovné na Prague City Swim si můžete pořídit na webu www.praguecityswim.cz. Přidejte se do události v aplikaci Take up a poznejte nové přátele, kteří se s vámi zúčastní tohoto zážitku. Navíc můžete v aplikaci soutěžit o startovné. Plav a pádluj pomáhat! Už 15. června 2024 v Praze.