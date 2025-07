Během horkých a tropických dnů je dodržování správného pitného režimu nezbytné pro udržení zdraví a prevenci dehydratace a abychom si zbytečnými problémy nenarušili krásné léto. Tělo ztrácí více tekutin pocením, což je mechanismus ochlazování organismu. Podcenění příjmu tekutin totiž může vést k únavě, bolestem hlavy, závratím, poruchám soustředění, zácpě a v extrémních případech i k úpalu nebo kolapsu z přehřátí. Pocit žízně je již prvním příznakem dehydratace, proto je důležité pít průběžně a nečekat na něj. Máme pro vás tipy, proč, kolik, co a jak pít.

Doporučený příjem tekutin: roli hraje váha

Obecná doporučení pro dospělé se pohybují kolem 2,5–3 litrů tekutin denně, v závislosti na fyzické aktivitě a zdravotním stavu. Některé zdroje uvádějí pro dospělé přibližně 35 ml tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti za den. To znamená, že člověk vážící 60 kg by měl vypít 2,1–2,4 litru vody, zatímco pro muže se uvádí doporučený příjem až 3 litry a pro ženy 2,2 litru denně. Při větší fyzické aktivitě nebo vysokých teplotách se tento průměr může vyšplhat až na čtyři litry tekutin. Kojenci a malé děti mají zvýšené riziko dehydratace, proto je u nich nutné příjem tekutin obzvláště sledovat; v horkých dnech by se objem měl zdvojnásobit.

Co pít a čemu se vyhnout v horkých dnech

Nejvhodnější tekutinou je čistá neperlivá voda, slabý neslazený čaj (ovocný, bylinný, nebo slabý zelený čaj), voda ochucená citronem či mátou, nebo přírodní neslazené ovocné šťávy. Tekutiny by měly mít teplotu kolem 16–18 °C.

Ledové nápoje mohou způsobit teplotní šok a tělo je musí nejprve ohřát, což ho stojí další energii a prodlužuje proces hydratace.

Doporučené nápoje:

Čistá voda, ideálně kohoutková

Slabé neslazené čaje

Voda s citronem a mátou

Přírodní ovocné šťávy (nepřislazované, zředěné)

Kokosová voda (obsahuje elektrolyty)

Mírně mineralizované vody (denní příjem by neměl překročit 0,5 litru)

Čemu se vyhnout:

Sladké limonády a džusy: Obsahují velké množství cukru, který může zpomalovat vstřebávání tekutin a zvyšovat pocit žízně. Nadměrný příjem cukru zbytečně zvyšuje energetický příjem .

Obsahují velké množství cukru, který může zpomalovat vstřebávání tekutin a zvyšovat pocit žízně. . Káva a kolové nápoje: Mohou působit diureticky a odvádět tekutiny z těla. Mírná konzumace kávy (do 4 šálků denně) však není nezdravá.

Mohou působit diureticky a odvádět tekutiny z těla. Mírná konzumace kávy (do 4 šálků denně) však není nezdravá. Alkohol: Alkohol dehydratuje organismus a odvádí z těla tekutiny a minerální látky. V horku zvyšuje riziko zdravotních potíží.

Alkohol dehydratuje organismus a odvádí z těla tekutiny a minerální látky. Silně mineralizované vody: Jejich trvalé pití představuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku a ledvinových kamenů. Měly by se pít jen příležitostně.

Jak nejlépe hydratovat organismus v horkých dnech?

Pijte pravidelně po malých dávkách: Organismus dokáže najednou zpracovat jen omezené množství tekutin (cca 250 ml), proto je důležité pít průběžně během celého dne.

Mějte pití neustále po ruce: Noste s sebou láhev s vodou a umístěte ji na viditelné místo, abyste nezapomínali pít.

Jezte potraviny bohaté na vodu: Ovoce a zelenina (např. meloun, okurky, jahody, rajčata) přispívají k celkové hydrataci a dodávají vitamíny a minerály.

Sledujte barvu moči: Světle žlutá barva moči je dobrým znakem dostatečné hydratace. Tmavě zbarvená moč značí nedostatek tekutin.

Oblečení a ochrana před sluncem: Noste lehké, světlé a prodyšné oblečení. Používejte opalovací krém a chraňte si hlavu kloboukem.

Pozor na přílišnou hydrataci: Všeho moc škodí. Nadměrný příjem vody může vést k rozředění sodíku v těle, což může být také nebezpečné.

Pokud by vás zajímalo, kolik toho mají vypít jednotlivé skupiny: od kojenců a malých dětí, až po seniory, odborníci ze Společnosti pro výživu připravili přehled.

