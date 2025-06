Je to film o formulích, hraje v něm Brad Pitt a rychlá auta tam jezdí opravdu rychle. Většině diváků tohle musí stačit.

Plakát k filmu F1 s Bradem Pittem

Rychlá auta, rocková hudba, působivý vizuální styl. To vše k sobě neodmyslitelně patří, a u sportovního dramatu z prostředí formule 1 to platí dvojnásob. Filmů o tomto sportu pochopitelně vzniklo více (mj. Rivalové), stejně jako celá řada dokumentů. Kdo sledujete celovečerní snímky o jakémkoliv sportu, jistě jste vypozorovali, že všechny stojí na několika základních dějových pilířích: outsider, který je starý nebo neznámý a nikdo mu nevěří, rozpačitý vstup na kolbiště, krize, nějaká ta záporná postava, trocha lásky, tragédie a závěrečný triumf. Na sportu nezáleží, schéma osvědčené už od prvního Rockyho je stále stejné. A je aplikované i pro F1.

Sonny Hayes (Pitt) je potetovaný týpek s vizáží vysloužilého surfaře. Žije v ošuntělé dodávce, ale za volantem závodních vozů jakékoliv kategorie je Bůh. Právě suverénně zařídil vítězství svého dočasného týmu v závodech 24 hodin v Daytoně. V zapadlé prádelně ho posléze navštíví starý kamarád a někdejší soupeř Ruben Cervantes (Javier Bardem). Je majitelem skomírajícího týmu formule 1. Má jen nezkušeného mladého jezdce a pokud se v posledních závodech sezóny neumístí alespoň do desátého místa, hrozí prodej stáje. Nabízí Sonnymu angažmá. Ví, že je dobrý, navíc jeho tým už podle všeho nemá co ztratit.

Sonny o tom zprvu vůbec nechce slyšet. Kdysi byl nadějnými jezdcem formule 1, jenže pak přišla osudná havárie a od té doby se potácí odnikud nikam. Nakonec se ale vypraví do Anglie, kde právě pod vedením Rubena probíhají přípravy na závod v Silverstone. Mladému a lehce namyšlenému jezdci (Damson Idris) není angažování nějakého „starý páprdy“ po chuti, ale… Dál už si to asi dovedete domyslet sami. Sonny sice udělá několik karambolů, nicméně postupně si získává respekt kolegů i soupeřů. Touhu po závodění přetavuje do snahy pomoci starému kamarádovi, zachránit jeho stáj a dokázat ostatním, ale především sobě, že ještě nepatří do starého železa.

Foto: Vertical Entertainment

Předvídatelným dějem bychom mohli F1 snadno zařadit k filmům typu Top Gun: Maverick, ale já tenhle film vůbec nehaním. Jde prostě o variaci na osvědčený sportovní recept na jednoduchý příběh s důrazem na akci a atmosféru. A také na charisma hlavní postavy. Už před začátkem novinářské projekce jsem slyšel dvě mladé kolegyně, jak se baví o tom, že se na film strašně těší a je jim jedno, jaký bude. „Je to o formulích a hraje tam Brad Pitt, to mi úplně stačí,“ zaslechl jsem jednu z nich. A mají vlastně pravdu.

Atraktivní záběry z monopostů zajistily nejmodernější filmové triky a postupy. Během závodů je doplňují prostřihy do boxu, kde také o drama – díky kolizím na trati nebo lidským chybám – není nouze. Vedle toho je film také ukázkou toho, jak je tenhle sport přetechnizovaný. Všem těm výpočtům a pojmům „nefanoušek“ F1 asi nemusí rozumět, ale pochopí, o co jde. Co se týče závodů samotných, jsou podané různě – první velký závod v Silverstone a poslední v Abú Dhabí odpovídají žánrovým očekáváním, ostatní jsou natočené zkratkovitě, aby děj (a umístění Sonnyho stáje v žebříčku) posunuly dále.

Pohledy z vozů řítících se po trati třísetkilometrovou rychlostí, neustálá hrozba kolize, různé vynalézavé úhly a posty kamery, to všechno je efektní, jenže časem ty vizuální orgie logicky slábnou. Začínáme jimi být přesyceni, jelikož cítíme, že se už o moc víc natočit nedá. Nelze pořád jen zrychlovat a rotovat kamerou. Po několikátém závodu už těžko vymyslíte, kam ji ještě umístit.

No a pak je tu ten Brad Pitt, jehož charisma na rozdávání zaplní plátno dřív, než stihne říci první repliku. Nelze se ubránit vzpomínce na jeho efektní výkon v Tenkrát v Hollywoodu. Tady vlastně hraje dost podobnou postavu – cool borec s úsměvem, co zažil svoje. Ironicko-frajersko-rošťácký výraz mu sedne, ale cítíte za ním i zkušenosti a srdce na pravém místě. Javier Bardem si sem nejspíš jen odskočil od vážnějších snímků, nicméně pro jeho smutné psí oči byste patrně také usedli do monopostu a šli riskovat krk na dráhu. Milým ozvláštněním je sympatická Kerry Condon (mj. Octavia v seriálu Řím) coby technická ředitelka stáje. Pořád jsem přemýšlel, koho mi připomíná, než mi došlo, že je to taková irská verze naší Petry Hřebíčkové. O dalších hercích nemá cenu mluvit. Scén mimo závodiště je minimum, vlastně jsou důležité jen jako takové checkpointy mezi jednotlivými závody. Na režisérské křeslo usedl Joseph Kosinsky (Top Gun: Maverick, Hrdinové ohně), který je také jedním z producentů a autorů scénáře.

Foto: Vertical Entertainment

Produkční účast britského pilota F1 Lewise Hamiltona (jeden z nejúspěšnějších jezdců všech dob tu učil Brada závodit) sice dodává téhle dospělácké pohádce o motorech lesk, ale patrně ne záruku autenticity. Nejsem si jistý, nakolik by některé věci (zejména různé Sonnyho „triky“ během závodu) v reálném závodě prošly. Ale realismus není hlavní cíl, není to dokument ani seminář o formulích. Ve filmu si řada dalších jezdců nebo činitelů nejspíš střihla menší „štěk“ (Sonny sice jezdí za fiktivní tým, ale padne tu řada jmen skutečných jezdců), ale jelikož formuli 1 nesleduji (byť mám k tomuto sportu respekt), nedokážu to poznat.

Letní blockbuster F1 je jednoduchá, ale působivá zábava. Díky špičkovým záběrům a Bradu Pittovi bude nejspíš atraktivní i pro diváky, kteří jinak motosport nesledují. Film sice nijak nepřekvapí, ale baví. Hodí se vidět ho na velkém plátně, nebo alespoň se zvukem puštěným hodně nahlas. Pro příznivce F1 bude zřejmě povinností, pro vás ostatní možná nadějí, že i po padesátce můžete usednout za volant a vypadat přitom zatraceně dobře (a pokud vypadáte jako Brad Pitt, tím líp).

F1: The Movie

USA, 2025

Česká premiéra: 26. 6. 2025

Režie: Joseph Kosinski

Hrají: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kayo, Simone Ashley, Lewis Hamilton, Callie Cooke a další.

Délka: 155 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-726488

Oficiální stránka: www.f1themovie.com