Včera ještě netušila, že její přítel je špion. Zítra bude mít v patách teroristy z půlky Evropy. Akční komedie na mnohokrát použité téma je občas vtipná i napínavá. Obstojí ale v konkurenci podobně laděných titulů?

Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou dvě nerozlučné kamarádky. Žijí v Los Angeles, mají obyčejnou práci ve všedním, obyčejném a trochu nudném životě. Zdá se, že jediný vzruch pro Audrey je rozchod s přítelem Drewem (Justin Theroux), který jí „dal kopačky“ přes SMS. Audrey se rozhodně spálit Drewovy věci, které si u ní nechal. Pošle mu o tom zprávu stejným způsobem – přes SMS. Morgan ve vztazích spíše stále experimentuje. Vždycky chtěla být herečkou, a tak všechno trochu přehání. Její největší vytržení ze všedního života je organizace překvapení na oslavě kamarádčiných narozenin.

Audrey netuší, že Drew je agentem CIA a je právě příliš zaneprázdněný útěkem z léčky, kterou na něj nachystali v Estonsku. Když se dozví o chystané likvidaci jeho věcí, zpanikaří a rychle se vrací do Los Angeles. Audrey se právě chystala vyhodit podle ní bezcennou trofej, která však má uvnitř zabudovanou tajnou schránku. Když se Drew opět setká s Audrey, stačí ji říct, že se musí trofej dopravit do Vídně a kam a komu, pak ho zastřelí ruský agent, vydávající se za Morganina nápadníka. Morgan zabijáka jako zázrakem vyhodí z okna a obě mladé dámy se dávají na útěk. Nemají kam jít, a tak jedinou možností je zřejmě splnit Drewovo poslední přání. A dobrodružná cesta do Evropy, kde čekají ještě horší nástrahy, může začít…

Když si uvědomíme, kolik každý rok vznikne po světě filmů a seriálů, je nám jasné, že je zatraceně těžké přijít s něčím originálním. A tak se v nových filmech stále opakuje jedno a totéž. Nedávno měl premiéru akční thriller o obrovském žralokovi-zabijákovi, aneb kdovíkolikátá variace Čelistí, podobné obměny téhož byste jistě našli sami. Leckdy se však tvůrcům podaří vnést do žánru něco nového, něčím diváka překvapit a přesvědčit ho, že nemusí pokaždé nad novým kabátem staré látky lámat hůl.

A jak je to v případě akční komedie Špión, který mi dal kopačky? No, tvůrci se snažili… Název samozřejmě odkazuje na známou bondovku Agent, který mne miloval, ten však už byl zparodován v komedii s Mike Myersem Austin Powers: Špion, který mě vojel. Režisérka Susanna Fogel (zatím byla především spolutvůrkyní poměrně úspěšného seriálového dramatu Chasing Life) si pozvala ke spolupráci dvě vizuálně rozdílné herečky, které měly ztvárnit takové s prominutí „hloupoučké blbky“, které se ne vlastní vinou dostanou do ztřeštěného kolotoče honiček, přestřelek, konspiračních schůzek a podobně. Předpokládalo se, že k úspěchu filmů vystačí jejich hlášky a sarkastické komentáře notoricky známých situací z řady podobných, avšak vážně míněných filmů. Ano, přesně, téma, které jste jistě viděli už mnohokrát. Dosaďte si pouze místo těchto dvou hrdinek nějakého šprta, kancelářskou krysu nebo nic nechápající starší manžele a máte odvar z téhož.

Už jsem zmínil, že se tvůrci snažili. Je to vidět v akčních scénách, kde zejména rvačky nezapřou vzor v „Kingsmanovi“, ale i v mnoha dalších akčních peckách a současném trendu stylizování podobných scén. Jenže tohle všechno už jsme tady viděli, stejně jako automobilové honičky v přelidněném městě, pády na auto a z auta, výbuchy a „kotrmelce“ všech možných vozidel. Dobře se na to kouká, ale tady je to dost krátké a nijak své předchůdce nepřevyšující. Stejně jako zmíněné scény rvaček.

Co se týče humoru, párkrát jsem se opravdu zasmál, nicméně nelze si nevšimnout občasných hluchých chvil, kdy tvůrci zřejmě tápali kam dál. Naštěstí to netrvá dlouho. Obvyklou devizou špionážních filmů, ať už komedií nebo thrillerů je množství lokalit v různých částech světa. Tady se část děje odehrává ve Vídni, ale také v Amsterodamu a Paříži. Pro naše diváky bude jistě atraktivní, že se několik krátkých epizod odehraje i v Praze. Nepřijdeme tak o hudební podkres Yvonne Přenosilové nebo o půvabné McKinnino komolení názvu Ústí nad Labem. Je ovšem škoda, že metropoli tady zastoupila (až na pár „turistických“ záběrů) Budapešť. Je to vidět například už na domovních zvoncích, ale Pražák jistě pozná, že tahle či ona ulice rozhodně není v Praze. Film také bohužel trpí klasickým hollywoodským nešvarem, resp. hollywoodskou představou Prahy, pro kterou se tvůrci například ani neobtěžovali zjistit si, jak mají správně vypadat české SPZ.

V některých momentech filmu se zdá, že nás chtěli tvůrci překvapit nebo se vydat jinou cestou. Jinak nechápu, proč jsem musel (byť v krátkém záběru) vidět detail penisu nebo proč tam byla scéna s řezáním prstu, která jakoby vypadla z jiného žánru. Naštěstí se nepotvrdil ani naznačený „buranský“ směr (scény na záchodě). V příběhu jsou patrné lehce lesbické náznaky (Morganin obdiv k šéfové tajné služby; sama herečka v lesbickém vztahu žije) občas do něj pronikne satirický pohled na Američany. V tomto duchu se odehraje podle mě asi nejvtipnější scéna celého filmu, kdy má nájemná vražedkyně (ukrajinská herečka Ivanna Sachno – taková téměř hororová „panenka“) v Praze zlikvidovat obě hlavní hrdinky a dostane k tomu popis „jsou to dvě hloupé Američanky, bruneta a blondýna“, přičemž dotyčná vražedkyně jen konsternovaně sleduje ze Staroměstské věže, kolik takových jich po Praze běhá (že se tam ovšem za bílého dne promenuje se skládací puškou, to je ovšem jiná věc; aneb další hollywoodská hloupost).

Zbývá se tedy zamyslet nad cílovou skupinou diváků. Pro pánskou část je tam málo akce, a byť jsou hlavní hrdinky celkem roztomilé, nemají zase tak velké charisma ani sexappeal třeba Charlieho andílků. Nejspokojenější asi budou mladší divačky, kterým možná bude imponovat, jak si dvě odvěké kamarádky poradily s těmi všemi šílenými situacemi. Třeba se s nimi i ztotožní nebo budou přemýšlet, jak by v podobné situaci reagovaly samy. Zcela jasné pak zůstává, že je to spíše film pro příjemné vyplnění sobotního večera v televizi. Lehce se pobavíte, uvidíte pár zručně natočených, ale žánr nijak nepřevyšujících scén, a to je vše. Víc vám z filmu nezůstane.

The Spy Who Dumped Me

USA 2018

Česká premiéra: 16. 8. 2018

Režie: Susanna Fogel

Hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux, Ivanna Sachno, Hasan Minhaj, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Justine Wachsberger, Kev Adams, Ruby Kammer, Ernst-Marcus Thomas, Paul Reiser, Jane Curtin, James Fleet, Attila Árpa a další.

Délka: 117 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

