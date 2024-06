Čtvrteční klub amatérských detektivů se znovu pouští do pátrání. Rezidenční čtvrť pro důchodce v Kentu se opět stane centrem mozkového trustu, který už dvakrát dost zaválel…

Čtveřice přátel v kategorii 70+ bojuje proti duševní zakrnělosti probíráním nevyřešených případů. Odborář Ron, sečtělý Ibrahim, roztomilá Joyce a všehoschopná Elizabeth už mají u místní police určité renomé. Lépe řečeno co chtějí, to jim policie zjistí. A když to není legální, najdou si jiné cesty…

Momentálně se pustili do deset let starého případu vraždy novinářky Bethany, jejíž tělo se však nikdy nenašlo. Když ale začnou rozhazovat sítě, ukáže se, že ten případ není až tak vychladlý, jak si mysleli. A před Elizabeth stojí taková menší hrozba, ale nic, s čím by si penzionovaná špionka MI6 dělala opravdové starosti…

Také máte svou sérii, ke které se rádi vracíte? Kde jsou tak báječné postavy, že byste je chtěli znát osobně? Já se pokaždé těším na nový díl Čtvrtečního klubu (a jednoho benediktinského kláštera). Čtveřice staroušků těží z toho, že vypadají neškodně, takže je nikdo nepodezírá z ničeho dramatického, divokého, natož nebezpečného. Plus také vzhledem k jejich věku už nemají co ztratit, a tak jim občas odpadávají takové ty zábrany, jako je strach o život. Mají dost specifický černý humor…

Po událostech z prvních dvou dílů jsou jedna ruka s místní policií, ale už se znají i s vrahy a gangstery. Všechno je lepší než pasivně čekat na pomalou smrt. A díky vyšetřování mají všichni pocit, že jsou zase vidět, že ještě zdaleka nepatří do šrotu. Stoupnou tím na ceně nejen u svých odrostlých dětí, ale taky sami pro sebe…

Nejde se nezmínit o horké novince, a tou je, že filmová verze Čtvrtečního klubu už má slíbené špičkové obsazení v čele s Helen Mirren. Kdo ji kdy viděl jako vražedkyni ve filmu RED, ten nepochybuje, že coby Elizabeth bude perfektní. A když o tom tak přemýšlím, Čtvrteční klub se čím dál víc odchyluje od slečny Marplové a víc se blíží britské verzi RED (Retired, Extremely Dangerous). Špioni, mafiáni, důstojníci KGB – stává se z toho pěkně zběsilá a propletená historka, ale plná skvělého anglického humoru, vřelého přátelství a lehké porce sentimentu.

Takže – o co doopravdy jde v třetím díle? Ron se zamiloval. Joyce se povedlo mluvit hned se dvěmi televizními celebritami. Ibrahim se stal psychiatrem sociopatické dealerky, a moc ho to baví. A Elizabeth se stále daří tajit, že její manžel propadá stařecké demenci. Jo a taky řeší pár vražd, vydírání a ohrožení života, jen tak bokem…

Originál: Bullet that missed, 2022, překlad: Barbara Hajná, vydal: Slovart, 2024, 392 stran