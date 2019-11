Útlá knížečka je dárkem především pro ty, kteří už četli předešlé knížky a znají příběh Jamese a jeho kocoura.

James Bowen na tom byl špatně, nad vodou ho držel jen prodej časopisu Big Issue, britské verze Nového prostoru. Až ho adoptoval velký zrzavý kocour Bob. Zodpovědnost za jiného živého tvora Jamese nakopla. Navíc tím, že ho kocour doprovázel na jeho prodejní místo a lidé se u nich zastavovali, aby si s Bobem popovídali a pomazlili se, víc si také kupovali Jamesův časopis a povzbuzovali ho. Časem se z obou stali nejen místní celebrity. James napsal dvě knihy Kocour Bob a Svět podle Boba. V roce 2016 dokonce o nich vznikl hraný film, kde Bob hrál sám sebe.

V téhle třetí knížce James trochu bilancuje a rekapituluje. Podobně jako Dave Barry a jeho fenka Lucy v knize Psí rady pro šťastný život i zde si James bere svého kocoura jako vzor, jak na přátelství, štěstí, nadhled. Barry je ale komik, a tak své vyprávění nebere moc vážně, zato Bowen ano. Také se však jejich životní dráhy nedají srovnávat. James na ulici ani jako drogově závislý neměl moc důvodů pro humor, a tak nemůžete čekat nějakou srandu ani v jeho knihách. Knížka je ideální pro obdivovatele koček, kteří si díky ní potvrdí, co už dávno ví – totiž že kočky jsou prostě nejlepší.

Originál: The Little book of Bob: Life lessons from a street-wise cat, 2018, překlad: Marie Macháčková, vydal: Ikar, 2019, 143 stran