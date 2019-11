Jak přijmout sama sebe ve světě usilujícím o dokonalost vypráví kniha Láska k nedokonalým věcem. Malými kroky se dostanete k velkým životním změnám. Od autora bestselleru Věci, které uvidíte jen když zpomalíte. O tři výtisky můžete soutěžit.

Soutěž končí 24. listopadu 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.

ANOTACE

Mnozí z nás na různé tlaky v životě reagují tím, že se stáhnou do sebe a problém ignorují, což někdy vede k úzkosti nebo depresi. Jiní reagují tím, že se usilovněji věnují svým povinnostem v práci, ve škole nebo doma, v naději, že to přinese štěstí jim samotným i jejich nejbližším. Co když ale stačí být prostě sám sebou? Stejně jako když v letadle dostaneme pokyn nasadit kyslíkovou masku napřed sobě a teprve pak pomáhat ostatním, musíme být nejprve v míru sami se sebou, než budeme moci být v míru se světem kolem sebe. V tomto krásném pokračování úspěšné knihy Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte se zen-buddhistický mnich Haemin Sunim s moudrostí sobě vlastní věnuje tématu péče o sebe a tvrdí, že pouze přijetím sebe sama – a všech nedostatků, díky kterým jsme sami sebou – můžeme dosáhnout soucitných a naplňujících vztahů s partnerem, rodinou a přáteli. Kniha Láska k nedokonalým věcem, kterou doprovází více než třicet pět barevných ilustrací, potěší vaše oči i srdce a pomůže vám mít rádi sebe, svůj život a každého, kdo do něj patří.

Vydává Nakladatelství Jota.

Přečtěte si ukázku z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.