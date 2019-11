Zažil to snad úplně každý. Najednou se ozve zvonek a u domovních dveří stojí nečekaná návštěva. Nedala o sobě vědět a vy řešíte dilema, co nabídnout hostům, když nemáte připravené žádné pohoštění. Tak co teď?!

Mějte železnou zásobu

Pro takové okamžiky, kdy se vám doma zjeví nečekaná návštěva, se vyplatí mít po ruce „želenou zásobu“. Řeč je o různých křupkách, brambůrkách, chipsech nebo třeba slaných oříšcích. Od každého stačí jeden pytlík, zkrátka jako jistota, že když nebude čas na přípravu něčeho složitějšího, stačí jednoduše nasypat dobroty do misky.

Rychlé pomazánky na jednohubky

Oblíbené pohoštění, které navíc nezabere příliš mnoho času svou přípravou, jsou kanapky – lidově nazývané jednohubky. Máte-li v lednici pomazánkové máslo, dokážete během chviličky vykouzlit nějakou rychlou pomazánku – česnekovou, paprikovou, salámovou nebo třeba sýrovou. Zkrátka s ohledem na to, co máte doma.

Křupavá pizza

Pizzu miluje snad úplně každý. Nemusíte se s ní připravovat doma. V případě nečekané návštěvy je daleko lepší zařídit rozvoz pizzy v Praze až do domu. Skvělé na tom je, že nemusíte nic chystat a během čekání na dovážku se můžete věnovat návštěvě.

Abyste si objednanou pizzou neuřízli ostudu, rozmazlete sebe i své hosty pizzou z Pizzeria Einstein, která je vyhlášená po celé Praze a právem se může pyšnit zařazením mezi vůbec nejlepší pizzy. Má v Praze celkem čtyři pobočky (mezi velice oblíbené patří např. pizzerie v Praze 5 – Smíchov ), přičemž v jejich blízkosti dováží zadarmo při objednávce nad 300 Kč. A vy to máte bez práce!

Rychlovka z listového těsta