Milovníci vizuálního umění mají určitě spoustu otázek. Na řadu z nich odpoví knížka Tajemství obrazu – Od jeskynních maleb po chytré telefony, kterou jsme přichystali pro tři výherce soutěže.

Tato knížka provede čtenáře historií obrazů, od pravěkých jeskynních maleb až po obrazovku počítače nebo chytré telefony. Jak a proč se člověk už od věků umělecky vyjadřuje obrazem? A kam dál se bude zobrazování ještě ubírat?

O jeden ze tří výtisků Tajemství obrazu můžete soutěžit.

Soutěž končí 26. listopadu 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Presco Group pod značkou ELLA & MAX.

ANOTACE

Autoři tvrdí, že film, fotografie, malba a kresba jsou hluboce propojené. Na zásadních dílech dějin umění jednoduchým způsobem seznamují mladé lidi s důležitými pojmy a pomáhají jim je pochopit. Jak se projevuje pohyb na statickém snímku? Jakým způsobem lze ve statickém obrazu zachytit čas a prostor? Jak filmy a televize souvisejí se starými mistry? A co vlastně obrazy ukazují – je to realita? Kniha dále sleduje klíčové okamžiky a zvraty ve způsobu zachycování skutečnosti a zahrnuje ilustrovanou časovou osu důležitých vynálezů. Rozhodně by neměla chybět v knihovničce žádného milovníka vizuálního umění, ale jako zajímavé čtení a průvodce světem umění a zobrazování vůbec ji ocení úplně každý.

Vydalo Presco Group pod značkou ELLA & MAX

