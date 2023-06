Těšíte se na dovolenou? Abyste na ní měli co číst, máme pro vás skvělou soutěž o tři balíčky tří nádherných knih: Podivuhodný život Augusta Marche, Když přišlo zlo, Lucy a hotýlek v Bretani. Vyhrajte jeden ze tří balíčků v naší soutěži.

V naší velké soutěži o 3 x 3 tituly nabízíme jako výhru humor, napětí, i romantiku. Ideální vybavení na dovolenou, co říkáte?

Soutěž končí 30. června 2023.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Podivuhodný život Augusta Marche

Brilantní, jako břitva ostrý debut Aarona Jacksona – který nepochybně ocení čtenáři knih Podivuhodný případ Benjamina Buttona či Svět podle Garpa – přináší klasický příběh naivního chlapce, který hledá vlastní cestu, a připomíná, že na každého někde čeká láska.

August March je bez nadsázky divadelní dítě. Narodil se totiž v šatně divadla na Broadwayi o přestávce, chvíli poté, co jeho matka uzavřela první dějství strhujícím monologem. Fakt, že chlapec přežil dětská léta, lze považovat za dílo štěstěny, neboť stařena, jež se ho ujala, nebyla právě matka roku. Živil se tím, co v divadle našel, jeho učiteli byli Wilde, Shakespeare, Ibsen a Shaw, Richarda II. uměl zpaměti dřív, než se naučil abecedu… A nikdy nenavštívil svět tam venku.

Každé představení ale jednou skončí. Divadlo zaniká a dosud nevinný a skutečným světem nepolíbený August se ocitá na ulicích poválečného New Yorku. V neznámém labyrintu se musí protloukat na vlastní pěst, až jej dramatický talent vystřelí na dráhu zločinu. Zatímco se snaží přežít, ztrácí svou dřívější naivitu. O místo na slunci se rve s drzostí spratka ze soukromé školy, duchapřítomně a duchaplně uniká i z nejabsurdnějších situací, neopouští ho ironický humor a vtip. Léta běží a dospělý August prožívá vzlety i neodvratné pády. Pořád ovšem touží poznat lásku a někam patřit.

Takřka dickensovský příběh o sirotkovi, který hledá své místo v životě, uchvátí mnohovrstevnatým jazykem plným vtipu i dějem, který překypuje absurdními situacemi a zvraty. Okouzlující debut Aarona Jacksona nabízí humor i vřelost bez zbytečného sentimentu

Nakladatelství Metafora, 256 str., 369 Kč

Když přišlo zlo

Hluboko v severních lesích, v malé chatě na jezerním ostrově, s pevninou sotva viditelnou v dálce, žije šestnáctiletá Juno celý život v takřka kompletní izolaci od okolního světa. Společnost jí dělají jen rodiče a malý bratr Boy. Žijí v zaběhnutém rytmu – rybaření, vaření a hraní deskových her. A přesto žijí v permanentním strachu. Neboť na druhé straně jezera číhá nebezpečí – neznámí lidé, kteří se je snaží vypátrat a pomstít se celé rodině za to, co otec kdysi udělal. Ale máma s tátou jsou opatrní – sestavili pro všechny jasná pravidla, která se striktně dodržují, a vybudovali dokonce tajný úkryt, kde je rodina v bezpečí. Dokud se na den strýčka Oleho všechno nezmění a zlo se neobjeví tak blízko, že už se mu nedá uniknout. Z dětské pohádky se stává děsivá noční můra…

Nakladatelství Metafora, 272 str., 359 Kč

Lucy a hotýlek v Bretani

Lucy potřebuje nový životní začátek. Devětačtyřicetiletá hotelová manažerka z New Yorku, toho času bez práce a peněz kvůli podvodu, kterého se dopustil její bývalý šéf a partner, má soukromý i pracovní život v troskách. Přišla o práci, bydlení i přítele a přežívá u rodičů. Není divu, že s nadějí skočí po jediné nabídce, která se objeví – vedení malého stylového hotýlku v bretaňském Rennes. Představuje si nablýskané lustry a galerii portrétů předků majitelky v životní velikosti, ale skutečnost je jejím představám na hony vzdálená. Ke svému překvapení na místě zjistí, že hotel byl naposledy v provozu po válce. Té první. A že jejím úkolem je dát ho nejprve dohromady a teprve pak úspěšně rozjet.

Lucy, která nemá jinou možnost, v sobě objeví netušenou sílu i dovednosti. S obrovským nasazením, citem, ale i humorem pracuje na tom, aby kouzelný hotýlek Paradis mohl znovu otevřít. Pomáhá jí v tom partička zdejších svérázných starousedlíků, taková rodina náhodně poskládaných přátel různého věku i povolání. Někde mezi malováním stěn, repasováním nábytku, vytvářením webovek a sbližováním se s atraktivním, byť poněkud protivným autorem dětských knih, hvězdou amerického knižního trhu, si Lucy uvědomí, že se tu začíná cítit jako doma.

Najde Lucy v Bretani profesní restart, a možná i novou rodinu a lásku?

Nakladatelství Metafora, 304 str., 369 Kč

