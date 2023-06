Klasická scéna jakéhokoli historického románku z dob regentství: vytříbená společnost se schází na sídle kdesi v Cumbrii, kde všichni předstírají okázalou znuděnost.

Ctihodní hostitelé, houf vikomtů, bohaté rodiny, odhodlané najít pro své potomky ty nejvýhodnější partie. A pak Beatrice Hyde-Clareová, vyloženě chudá příbuzná. Osiřelá dívka je zcela odkázaná na libovůli svých příbuzných, kteří ji tolerují, jen když je poslušná. A tak se za ty roky naučila předstírat úslužnost a poslušnost, ale myslet si své.

A právě si nemyslí nic hezkého o domýšlivém vévodovi, když v knihovně najde zavražděného hosta sešlosti. Ačkoli nadutý vévoda má údajně vyšetřování plně pod kontrolou, Bea se rozhodně nenechá zahanbit tak příšerným člověkem, a pustí se do pátrání na vlastní pěst…

Bylo nesmírně zábavné číst o namyšlené lepší společnosti tak, jak ji známe z romancí, ale tentokrát z trochu odlišného úhlu. Společnost, svázaná etiketou a bláznivými pravidly, dál pokračuje ve svém programu, jako by se nic nestalo. Jen do něj přibyly dlouhé hodiny klevet ohledně záhadné smrti bohatého obchodníka. Bea, neprovdatelná stará panna fádního vzhledu, musí mistrně využít své společenské neviditelnosti a čmuchat, kde se dá. A protivný vévoda, jemuž ale nelze upřít jistou inteligenci, už vzdal pokusy jí v tom zabránit…

Roztomilý a vtipný příběh jako by vypadl ze stránek Sabriny Jeffries, s několika rozdíly. Sabrina by přidala na citových výlevech, emočních stavech hrdinky a její rostoucí nechtěné okouzlenosti vévodou. Zatímco tady má přednost vyšetřování, kdežto pragmatická Bea dobře ví, jak moc hluboko na společenském žebříčku je. O nějaké romantice si proto iluze nedělá. A i my si na ni musíme počkat, protože tohle je první díl série, který překvapivě nekončí svatbou, ale dopadením pachatele. Pokračování příště…

Originál: Brazen Curiosity, 2018, překlad: Karolína Limrová, vydal: Dobrovský 2022, 245 stran