Britský novinář a spisovatel Jonathan Freeland nabízí v knize Únik z Osvětimi: Opravdový příběh Rudolfa Vrby strhující vyprávění o hrdinství a odhalení pravdy o táboře smrti. O muži, který si zaslouží zaujmout místo vedle Anny Frankové a Oskara Schindlera. Přečtěte si ukázku z knihy.

V dubnu 1944 se Rudolf Vrba zařadil mezi hrstku lidí, jimž se podařilo utéct z Osvětimi. Udělal to, aby odhalil světu pravdu o táboře smrti, a aby varoval poslední Židy v Evropě, jaký osud je čeká na konci železniční trati. Rudolf Vrba spolu s Fredem Wetzlerem propašovali první úplný popis Osvětimi vůbec – forenzně podrobnou zprávu, která se nakonec dostala k Franklinu Rooseveltovi, Winstonu Churchillovi a papeži. Díky jejich odvaze byl celý svět přinucen přestat zavírat oči před jedním z nejstrašnějších zločinů v celé historii lidstva. V roce 2007 vyšla kniha Rudolfa Vrby „Utekl jsem z Osvětimi“. Příběh slovenského Žida za okupace shrnuje především jeho zážitky z koncentračního tábora a končí rokem 1945. Kniha Jonathana Freedlanda velmi poutavě a autenticky líčí nejen toto období, ale i vše, co se odehrálo potom – tzn. předání informací o dění v Osvětimi představitelům židovské obce a následně britským spojencům i celý jeho další profesní a rodinný život. Rudolf Vrba zemřel v Kanadě v roce 2006.

Jonathan Freedland se ve své knize zaměřuje nejen na samotný pobyt v táboře a Vrbovy zážitky, ale také na způsob, jakým se informace o Osvětimi dostaly na veřejnost a jaký dopad měly. Tímto příběhem si Vrba zaslouží zaujmout místo vedle dalších významných postav, jako jsou Anna Franková, Oskar Schindler nebo Sir Nicholas Winton.

Kniha „Únik z Osvětimi“ je fascinujícím svědectvím o odvaze, lidské odolnosti a snaze přinést světu pravdu. Jonathan Freedland věnoval mnoho času a úsilí výzkumu a rozhovorům s Vrbovými blízkými, čímž přináší nejen hrdinský příběh, ale také pohled na život po válce a důležitost sdílení pravdy. V roce 2016, „v době postpravdy a falešných zpráv“, začal Freedland přemýšlet o muži, který riskoval vše, aby se svět dozvěděl pravdu. Obě Vrbovy manželky byly stále naživu a byly ochotné poskytnout rozhovor o jeho bohatém, ale poněkud trýznivém poválečném životě v Československu, Anglii a Kanadě. Mnohé z toho je zajímavé, ale jádrem „Úniku z Osvětimi“ je naprosto strhující vyprávění, zahrnující střídmý, i když otřesný obraz života v Osvětimi, a hrdinský dobrodružný příběh. Odlišuje se především tím, že se nesoustředí pouze na pobyt vězně v koncentračním táboře a jeho boj o přežití, ale také na příběh o tom, jak se vůbec poprvé svět dozvěděl o hrůzách, které se v táborech odehrávaly. Rudolf Vrba po svém útěku předal světu zprávu o osvětimském táboře, která je dnes považována za jeden z nejdůležitějších dokumentů 20. století. Celý tento příběh má ale dva konce. Ten špatný spočívá v tom, že přestože Vrba vynesl z Osvětimi tolik důležité informace a varoval svět, příliš dlouho trvalo, než mu představitelé ostatních zemí uvěřili. Šestitýdenní odklad zveřejnění zprávy způsobil, že do Osvětimi bylo deportováno přes 400 tisíc maďarských Židů, z nichž drtivá většina se už domů nikdy nevrátila. Tím lepším koncem bylo, že po zveřejnění zprávy se maďarská vláda ocitla pod obrovským mezinárodním tlakem a v červenci 1944 deportace zastavila. Podle kvalifikovaných odhadů to zachránilo životy dalších dvou set tisíc lidí.

Únik z Osvětimi je příběhem, který sice vypráví o hrůzách Osvětimi a velkém hrdinském činu, ale také o spoustě lidí, kteří odmítli naslouchat. Je důležitým příspěvkem k pochopení barbarství holokaustu a důkazem, že pravda může změnit svět.

„Brilantní a srdcervoucí kniha s nadčasovým poselstvím o síle informací – a dezinformací. Je možné zastavit masové vraždění tím, že řekneme pravdu?“ – Yuval Noah Harari, autor bestselleru Sapiens: Stručné dějiny lidstva

Přečtěte si ukázku z knihy:

Jonathan Freedland je oceňovaný britský spisovatel, novinář a moderátor. Pravidelně přispívá do londýnského židovského týdeníku Jewish Chronicle i do řady amerických publikací, včetně The New York Times, The New York Review of Books a The New Republic. Píše týdenní sloupek pro deník The Guardian. Na stanici BBC Radio 4 uvádí seriál o soudobých dějinách The Long View. Píše také thrillery, především pod pseudonymem Sam Bourne. u nás vyšlo například Konečné zúčtování, Testament či Třicet šest spravedlivých. Freedlandovi byla v květnu 2014 udělena zvláštní Orwellova cena za jeho novinářskou práci. V roce 2016 získal cenu „Komentátor roku“ v rámci Comment Awards.

Nakladatel: XYZ, původní název: The Escape Artist, překlad: Olga Engelthaler, 520 str., 469 Kč