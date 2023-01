New York je opět centrem další milé romance Lauren Layne, v které přetváří známou klasiku do moderní verze.

Člověk z lepší vrstvy má udělat dokonalou bytost z nějakého burana, námět jako vyšitý z My fair lady. Až na to, že tentokrát to bude naopak. Violet je dokonalá dáma z vyšší společnosti, zdědila spoustu peněz po rodičích a díky své tetě se pohybuje v honosném prostředí skvělé firmy a dobré adresy na Upper East Side. Teď po ní ale teta Edith chce, aby naučila bontonu a společenským pravidlům jejího čerstvě objeveného vnuka Kaina.

Ten vyrůstal kdesi na jihu a je plný vzteku, zdvořilostí zrovna neoplývá a už vůbec nejmenší chutí nechat se „vylepšovat“ nějakou snobkou. Jejich světy jsou dosti odlišné. Ale možná ten protivný chlap ukáže Violet, že v životě může jít i o víc, než jen být vždy zdvořilá a všem se snažit vyhovět…

Úsměvná romance, kde jsou skoro samí zdvořilí lidé, žádné zlo ani násilí, žádné velké drama, vyvolává stejně jako předešlá autorčina knížka Láska naslepo hlavní dojem: roztomilá. Miloučká. Pohlazení po duši…

Originál: Made in Manhattan, 2022, překlad: Veronika Křemenová, vydala: Metafora, 2022, 264 stran