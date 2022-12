Pokud máte rádi suché rostliny a líbí se vám nejrůznější výtvory z nich, pak se nechte inspirovat knihou Nasucho od Carolyn Dunsterové. Zjistíte, jak rostliny vypěstovat, jak je sbírat v přírodě a jak nejlépe kombinovat barvy a struktury, aby vznikla úžasná květinová aranžmá, která vdechnou prostoru nový život. Podívejte se na ukázky z knihy.

Kontakt s přírodou je pro naši pohodu je zcela zásadní. Při životě ve městě je to ale často pořádný oříšek. Dá se na to ale jít poměrně zajímavě. Když posbíráte suché květy a bobule, nějaké posbírané větvičky a plody a vytvoříte tak sezonní aranžmá, vnesete do domova kousek přírody, aniž bychom si museli lámat hlavu s jeho udržováním.

Současným trendem je pěstování a sušení vhodných rostlin. Můžete z nich uvázat báječné kytice, které vám dlouho vydrží a dodají vašemu domovu romantickou atmosféru.



Floristka Carolyn Dunster vdechla tomuto umění nový život a naučí vás, jak si vyrobit větší i menší kytice a aranžmá z přírodnin, které dodají vašemu prostředí trochu bohémský pocit a hodí se do každého interiéru a ke každé příležitosti. Podívejte se na ukázku z knihy.

Co vás čeká v knize? Seznámení s květinami, bylinkami, listy a kapradinami, zkrátka vším, co je vhodné pro sušení. Sáhnout můžete i po mechu a lišejnících. Hodí se kůra, větvičky a proutky, plody, lusky, tobolky, šípky a bobule, ale samozřejmě také ovoce a zelenina, exotické rostliny. Autorka vás naučí sít rostliny i jejich pěstování. Nechybí možnosti sušení, lisování, konzervace a také zacházení se sušenými květinami a jejich skladování. V závěrečných kapitolách se naučíte upravovat a aranžovat a využívat přitom různé pomůcky. Získáte inspiraci pro různá aranžmá.

Nakladatel: Grada, 176 stran, 399 Kč, pevná vazba