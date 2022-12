Stavební spoření je velmi oblíbený a efektivní způsob, jak si ušetřit na pořízení vysněného bydlení, ať už jde o výstavbu domu, nebo jeho rekonstrukci. Poskytuje ho mnoho bank, ale podmínky se mohou lišit, například pro dětské stavební spoření. Rozdíly mezi „stavebky“ jednotlivých bank ale odhalí až jejich srovnání. Čeho si při něm všímat?

Ilustrační obrázek. Foto: Pixabay

Stavební spoření: co si zjistit před jeho založením

Při výběru banky pro stavební spoření byste se měli zaměřit na následující faktory:

úrokové sazby,

poplatky,

trvání smlouvy a další podmínky spoření.

Je také důležité zjistit, kolik peněz byste měli spořit, abyste mohli získat bonusy. Dobré je také omrknout parametry dalších služeb a produktů banky, například osobního účtu. U některých bank totiž při kombinaci produktů získáte na stavební spoření slevy nebo bonus za sjednání běžného účtu.

K porovnávání různých nabídek můžete využít internetové srovnávače – práci vám v hledání té pravé banky pro stavební spoření „kalkulačka“ ulehčí, záleží ale hlavně na vlastním úsudku a preferencích.

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Jak funguje stavební spoření aneb „stavebko“ ve zkratce

Stavební účet lze otevřít s minimální vkladem již od 500 Kč. Můžete na něj přispívat až do výše 2 000 000 Kč a čerpat státní podporu až 2 000 Kč ročně na osobu. Úroková sazba se pohybuje od 0,25 % do 3,5 % v závislosti na nabídce a pro čerpání příspěvku je nutné nechat zaslané finance na účtu po dobu 6 let. Stavební spoření nejvýhodněji zhodnotíte, když se vám podaří v kalendářním roce uložit alespoň 20 000 Kč. Zda jednorázově, nebo po menších částkách, záleží na vás.

Velice dobrými úroky se může chlubit třeba stavební spoření u banky MONETA Money Bank. Jsou vyšší než u jiných bank (na rozdíl od poplatků, které má leckdy nižší) a můžete se těšit na úrok z vkladů 3 % ročně. Speciální bonus můžete získat v případě sjednání stavebka do konce letošního roku a další pak za sjednání běžného účtu.

Stavební spoření je mimo jiné také bezpečný způsob zúročení peněz, protože váš vklad je jištěn státem. Současné podmínky pro stavební spoření jsou v České republice velmi příznivé. Základní sazba daně z úroků z účtu stavebního spoření je 15 %, což je nižší než u většiny ostatních druhů spoření. Další výhodou je možnost použít naspořené peníze na cokoliv – od dovolené přes automobil až po bydlení.