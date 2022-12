Milujete svátečně naladěné hrady a zámky: Podívejte se s námi, které památky NPÚ jsou otevřeny v adventním a vánočním období v Královehradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

17.-18.12.: státní zámek Opočno – Adventní prohlídky zámku – „Advent na zámku a v podzámčí.“ Chcete zažít adventní čas dob dávno minulých? Dozvědět se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta? A jak prožívali toto období lidé prostí, lidé v podzámčí? Kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívali děti a jak dospělí. Co patřilo na stůl o Štědrém dnu? A kdo byl sv. Ambrož, sv. Lucie, sv. Barbora a ostatní? To vše a více se dozvíte pří návštěvě prvního patra zámeckých expozic a části bývalé zámecké kuchyně opočenského zámku s komentářem průvodce. Na I. nádvoří před vstupem do hladomorny bude umístěn betlém. V čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. (Poslední prohlídka vchází do zámku v 15:00 hod.!) (www.zamek-opocno.cz)

Hospitál Kuks. Foto: NPÚ

17. 12.: hospitál Kuks – Vánoční Rybova mše. Zveme vás na již tradiční vánoční Rybovu mši. Uskuteční se v sobotu 17. prosince 2022 v kukském kostele Nejsvětější Trojice. Uslyšíte Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové. Organizátor: Stanislav Rudolfský. Vstupenky si rezervujte na e-mailu: eva.cepickova@post.cz. K vyzvednutí budou od 16:00 hodin před pokladnou hospitálu. Na místě nebude možné si vstupenky bez předchozí rezervace zakoupit. Cena vstupenky: 180 Kč. (www.hospital-kuks.cz)

Státní zámek Sychrov je otevřen celoročně, denně, včetně pondělí. Do 23. 12.: pondělí–neděle, 10:00 – 14:00, časy prohlídek: 10:15, 11:30, 12:45 a 14:00. Doporučujeme nákup vstupenek on-line, pokladna je uzavřena, otevírá se pouze 15 minut před prohlídkou na doprodej zbývajících vstupenek.

26. 12.: Tradiční vánoční koncert na zámku Sychrov. V ceně vstupenky mají účastníci koncertu možnost prohlídky vánočně laděných zámeckých interiérů. Prohlídka bez výkladu proběhne bezprostředně po skončení koncertu. Účinkují: Radek Krejčí – basbaryton; Martin Matoušek – baryton; Martin Moudrý – klavírní doprovod Na programu jsou díla J. J. Ryby, J. I. Linka, C. Francka, F. Schuberta, Ch. Gounoda, A. Dvořáka a vánoční koledy. Koncerty v zámecké galerii se uskuteční od 16 a 18 hodin.

Zámek Opočno. Foto: NPÚ

Další otevírací doba 27. 12. – 1. 1. 2023: pondělí–neděle, 10:00 – 14:00, časy prohlídek: 10:15, 11:30, 12:45 a 14:00. Prohlídky vánočně nazdobeného zámku za asistence kustodů. Návštěvníci si mohou prohlídkovou trasu, vánočně vyzdobenou, projít sami, ve svém vlastním tempu, za asistence kustodů. Opět vhodný nákup vstupenek on-line, pokladna je uzavřena, otevírá se pouze 15 minut před prohlídkou na doprodej zbývajících vstupenek. Zámecký park je v prosinci uzavřen (www.zamek-sychrov.cz)

Státní zámek Zákupy je zpřístupněn celoročně, denně kromě pondělí. Otevírací doba zámku v měsících listopad a prosinec: do 18. 12.: úterý–neděle, prohlídky v 10:00, 12:00 a ve 14:00 (Zimní okruh) o Zámecký park je do 31.3. uzavřen.

16.–17. 12.: Večerní adventní prohlídky. Večerní prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou.

Do 18. 12.: Adventní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku. Vstupenku si můžete zakoupit na místě v pokladně zámku nebo můžete přijít s předem zakoupenou on-line vstupenkou. (www.zamek-zakupy.cz)

Zámek Slatiňany je zpřístupněn celoročně: otevírací doba (prohlídky s vánoční tématikou): čtvrtek, pátek: prohlídky v 10, 13, 15 hodin. Sobota, neděle: prohlídky v 10, 11, 13, 15 hodin. Mimořádně bude zámek otevřen také ve středu 21. 12. Zámek bude uzavřen 24.-26. 12. Zámecká zahrada je uzavřena, park je přístupný celoročně.

15.–18., 21.–23. a 29.–31. 12.: adventní čas na zámku. Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídky začínají v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin (v sobotu a neděli také v 11:00). Pokladna bude otevřena vždy 15 minut před začátkem prohlídky. Vstupenky bude možné zakoupit ONLINE jako „Zimní trasa“ v daném období. (www.zamek-slatinany.cz)

17.–18. 12.: státní zámek Litomyšl – Adventní prohlídky. Pokud si kladete otázky, jak se slavily Vánoce ve šlechtických kruzích, případně jestli aristokraté mysleli také na své sloužící, pak jsou pro vás tím pravým prohlídky vánočně vyzdobenými interiéry zámku Litomyšl. A jelikož zámek navštívil samotný císař František Josef I., přeneseme se také na vánoční císařský dvůr. V zámecké kapli nebude chybět ani vyřezávaný lidový betlém. (www.zamek-litomysl.cz)