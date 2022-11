Cukroví patří k vánočním svátkům a jeho příprava krásně provoní domov a naladí na adventní čas. Na pečení je třeba se připravit a vše rozvrhnout tak, aby se jednalo o příjemné období bez zbytečného stresu. Zjistěte, jak na to.

Foto: Pixabay, silviarita

Jak na plánování pečení cukroví

Než se vůbec pustíte do pečení cukroví, je třeba si vše promyslet. Které cukroví vlastně letos budete péct? Některé druhy se sice dají dělat na poslední chvíli, jiné je třeba nechat určitou dobu odležet. Některé se dokonce ještě plní. Nebojte se, že vše nestihnete. Začněte teď!

Co promyslet nejdříve

Možná, že jste v jednom kole. Pak pro vás bude mnohem těžší vše zvládnout a vyplatí se vsadit na co nejjednodušší a nejefektivnější řešení. Krátce řečeno: vsaďte na několik nejoblíbenějších druhů. Pokud budou z jednoho druhu těsta a budou se lišit jen zdobením.

Na cukroví na jeden plech můžete potřebovat zhruba půl hodiny. Liší se to podle toho, co budete připravovat. Velmi pracné jsou vanilkové rohlíčky, pokud je ovšem nepřipravujete pomocí silikonové formy. Tím se vše urychlí, ale pečení trochu ztrácí kouzlo a symboliku. Pečení jednoho plechu pak většinou zvládnete do 12 minut.

Ideální je, když pečení můžete sdílet s někým z rodiny (ale i s kamarádkou), vytvoříte si tak nádherný rituál. Kromě toho je pak práce rychlejší.

Co je ale důležité, je právě ono promyšlení celého pečení. Klidně si sepište přehled, co a kdy budete péct a které suroviny budete potřebovat. Vyhraďte si čas na slepování a zdobení. Předem si zkontrolujte stav ingrediencí, formiček, dostatek pečicího papíru.

Ještě před začátkem adventu můžete začít péct štolu, případně perníčky, pokud máte takové, které se musí pořádně rozležet. Navíc těsto na ně se doporučuje nechat odležet den až dva.

První adventní víkend 26.-27. listopadu

Přípravu na víkendové pečení zahajte už v týdnu tím, že zaděláte těsta. Většinu jich stačí nechat odležet zhruba dvě hodiny. Pokud ale obsahují koření a ořechy, med, je lepší mnohem delší odležení.

Nejvyšší čas na pečení perníčků, které se musí rozležet. Pustit se můžete i do vanilkových rohlíčků, kořeněného cukroví, jako jsou třeba zázvorky, hodí se i oříšková těsta, pracny. Uležením cukroví zvlhne a zvláční.

Dopředu si připravte všechny plechy, pečicí papír, formičky, vykrajovátka, vál, hladkou mouku a váleček.

Foto: Pixabay, Annika1707

Druhý adventní víkend 3.-4. prosince

Tento víkend je vhodné se pustit do lineckého cukroví, kokosek a cukroví z kakaového těsta. Pokud budete mít pracovní posilu, možná dokonce zvládnete i linecké slepit zavařeninou a nazdobit perníčky.

Třetí adventní víkend 10.-11. prosince

Právě o předposledním adventním víkendu byste měli připravit máslové krémy a plnit cukroví. Pokud ho uskladníte na chladnějším místě, bez problémů vydrží do začátku nového roku. Mluvíme samozřejmě o poctivých máslových krémech, ne o těch s pudinkem.

Můžete se ještě pověnovat zdobení, jako je polévání čokoládou.

Čtvrtý adventní víkend 17.-18. prosince

O posledním víkendu před Štědrým dnem na vás čeká nepečené cukroví. Ať už to jsou různé nepečené kuličky, vosí hnízda, nebo třeba salámy. Nezapomeňte také na milované pusinky.

No, a pak už se můžete těšit na 23. prosince a pečení vánočky. Posledním dnům a Štědrému dnu jako takovému se budeme věnovat v příštím článku.