Začíná advent a to je skvělá příležitost začít s vánočním pečením. Ideální je se zaměřit na druhy cukroví, které se potřebují odležet. Máme pro vás recepty na chutné medové perníčky a křehké vanilkové rohlíčky.

Nemůžete se dočkat, až začnete péct? Teď je ideální doba na přípravu těch druhů cukroví, které potřebují strávit čas odležením. Právě mezi takové druhy patří třeba medové perníčky, u kterých je třeba sáhnout po osvědčené směsi koření, a samozřejmě také vanilkové rohlíčky. Oba druhy jsou klasikou, která nechybí snad na žádném stole. Při výběru surovin je třeba hlídat jejich kvalita, třeba i sáhnout po prokazatelné bio kvalitě.

Medové perníčky

Jako první se určitě pusťte do přípravy medových perníčků. Aby byly dostatečně měkké a vláčné, nechte je na chladném, suchém místě odležet ideálně 3-4 týdny. Uvidíte, že jejich výslednou chuť jen tak něco nepřekoná.

Na perníčky:

500 g hladké mouky

110 g medu

130 g cukru

130 g změklého másla

3 lžičky perníkového koření

2 vejce

8 g kypřícího prášku

½ lžičky jedlé sody

Na polevu:

160 g moučkového cukru

5 kapek šťávy z bio citronu

1 bílek

Všechny ingredience smícháme a ručně nebo pomocí robota vypracujeme v těsto. Zabalíme do potravinové folie a dáme přes noc vychladit do lednice. Následně necháme těsto alespoň 20 minut odležet v pokojové teplotě a poté rozválíme na tloušťku přibližně 3-4 mm. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Vykrajovátkem tvoříme tvary perníčků, stromečků, srdíček či hvězdiček. Vykrojené tvary dáme na plech vyložený pečícím papírem a necháme 8-10 minut péct. Průběžně kontrolujeme, aby se nepřipálily. Hotové perníčky necháme vychladnout a připravíme si polevu. Do mísy od robota dáme bílek a moučkový cukr. Šleháme na střední stupeň asi 10 minut. Přidáme citronovou šťávu a promícháme. Zdobící sáček naplníme polevou a perníčky ozdobíme podle vlastního vkusu.

Křehké vanilkové rohlíčky

Také vanilkové rohlíčky si zaslouží přípravu dostatečně dopředu. V chladu a v suchu do Štědrého dne krásně provlhnou a získají svoji pověstnou křehkost. Budete překvapeni, jak rychle se po nich zapráší.

300 g hladké mouky

40 g cukru

100 g mletých jader z vlašských ořechů

200 g másla

2 žloutky z vajec

kůra z bio citronu

2 sáčky vanilkového cukru

moučkový cukr na obalení

Všechny ingredience smícháme a ručně nebo pomocí robota z nich vypracujeme hladké, kompaktní těsto. Zabalíme do potravinové folie a přes noc necháme odpočinout v ledničce. Následně z těsta rozválíme váleček o průměru přibližně 3 cm a postupně odkrajujeme stejně velké díly, ze kterých tvoříme tvar zahnutých rohlíčků. Troubu předehřejeme na 180 stupňů a rohlíčky pečeme na plechu pokrytém pečícím papírem asi 10 minut, dokud rohlíčky nezezlátnou. Necháme pár minut vychladnout a jednotlivě opatrně obalíme ve vanilkovém cukru.