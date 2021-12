O vítězkách prvního ročníku soutěže s názvem Miss Plus Size modelky České republiky 2021 rozhodla široká veřejnost formou hlasování na webových stránkách soutěže. Soutěž tradičně pořádala společnost České modelky s.r.o. portál www.ceskemodelky.cz.

Do finále soutěže postoupilo dvanáct nejkrásnějších plnoštíhlých modelek. V létě proběhlo focení s finalistkami soutěže a natáčení prezentačních video medailonků v Praze i přesto, že se jedné finalistce nepodařilo přijet ze zdravotních důvodů. Celkem pro finalistky hlasovalo 4322 lidí.

Finalistky soutěže Miss Plus Size Modelky 2021:

Finalistka č.1 – Romana Tancošová, 106 hlasů

Finalistka č.2 – Nikola Krejčí, 143 hlasů

Finalistka č.3 – Markéta Veinholdová, 367 hlasů

Finalistka č.4 – Alena Kunzová, 113 hlasů

Finalistka č.5 – Hana Kukáková, 156 hlasů

Finalistka č.6 – Lenka Krejčí, 1901 hlasů

Finalistka č.7 – Veronika Dosedělová, 315 hlasů

Finalistka č.8 – Hana Chrastinová, 41 hlasů

Finalistka č.9 – Barbora Valešová, 2 hlasy

Finalistka č.10 – Anna Krátošková, 776 hlasů

Finalistka č.11 – Olesia Arkhipová, 5 hlasů

Finalistka č.12 – Mirka Karásková, 397 hlasů

Vítězkou Miss Plus Size modelky ČR 2021 se stala dívka s číslem 6. Lenka Krejčí, která získala celkem 1901 hlasů veřejnosti. 1.více Miss Plus Size modelky 2021 se stala dívka s číslem 10. Anna Krátošková, která získala celkem 776 hlasů. 2.více Miss Plus Size modelky 2021 se stala dívka s číslem 12. Mirka Karásková, která získala celkem 397 hlasů.

Titul Miss Sympatie Plus Size modelky ČR 2021 získala Veronika Dosedělová ze Šternberka s celkovým počtem 1068 hlasů ve veřejném hlasování, které probíhalo ve dnech od 1. 1. 2021 do 31. 6. 2021.

Mediálně soutěž podpořili: Be Fashion! Magazín – internetový časopis o módě www.befashionmagazin.cz, Magazín Světem módy – internetový časopis o módě www.svetemmody.cz, Magazín Styl ŽIVOTA. Když každá chvíle je jedinečná. Společenský magazín pro vaši dobrou náladu www.styl-zivota.cz, Magazín Be In! – buďte IN www.beinmagazin.cz.

Vítězka soutěže Lenka Krejčí získala titul nejkrásnější Miss Plus Size Modelka České republiky 2021 a od hlavního partnera soutěže Tipticket.cz cenu dvě vstupenky na muzikál v Praze. Tuto cenu také získaly 1.více Miss Plus Size modelky 2021 – Anna Krátošková a 2.více Miss Plus Size modelky 2021 – Mirka Karásková v celkové hodnotě 6000 Kč. Dále vítězka získala cenu od Křištálové masérny www.kristalovamaserna.cz. Masérka Šárka Němcová věnovala vítězce soutěže masáž s lávovými kameny a teplou rašelinou na hodinu a půl v hodnotě 1200 Kč. Všechny finalistky získaly od partnera CREATIVED @DenyDenzl cenu v podobě profesionálních fotografií a video medailonku v hodnotě 5000 Kč.

Více informací a možnost přihlášení do třetího ročníku soutěže o titul Miss Plus Size modelky ČR 2022 na oficiálních webových stránkách soutěže www.plussizemodelky.cz/miss.

Na závěr bychom rádi za pořadatele soutěže České modelky s.r.o. poděkovali všem mediálním partnerům za propagaci soutěže, realizačnímu teamu, masérce Šárce Němcové, fotografovi a kameramanovi Denisovi K. @DenyDenzl a finalistkám za perfektní spolupráci a těšíme se na další ročník soutěže.