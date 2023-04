Vrstvení oblečení je zásadní pro pohodlí a ochranu při outdoorových aktivitách. Správně zvolené vrstvy vám pomohou udržet teplo, odvádět pot a chránit vás před nepříznivým počasím. V tomto článku se podíváme na základní principy vrstvení outdoor oblečení a jak je uplatnit pro dosažení co nejlepšího komfortu.

Základní principy vrstvení

Správné vrstvení outdoor oblečení zahrnuje tři základní vrstvy, které spolupracují tak, aby vám zajistily co nejlepší komfort a ochranu při outdoorových aktivitách. Oblečení se v rámci vrstvení většinou dělí na:

spodní vrstva,

střední vrstva,

vnější vrstva.

Spodní vrstva: Vstřebávání potu

Základní vrstva, která přímo přiléhá k pokožce, je zásadní pro udržení těla suché. Jejím hlavním úkolem je odvádět pot a vlhkost od těla, což zajišťuje efektivní regulaci tělesné teploty. Základní vrstvu by měly tvořit materiály, které jsou rychleschnoucí, prodyšné a funkční.

Při výběru základní vrstvy je důležité přizpůsobit její tloušťku a materiál podle aktivity, kterou budete provádět, a očekávaných klimatických podmínek. Pro intenzivní aktivity za teplého počasí je vhodné zvolit tenčí materiál, který poskytuje větší prodyšnost, zatímco pro chladnější období je lepší zvolit silnější materiál s vyšší izolační schopností. Vždy byste měli dbát na to, aby základní vrstva byla pohodlná a aby vám nebránila v pohybu ani při náročných aktivitách.

Střední neboli izolační vrstva

Střední vrstva je zodpovědná za udržení tepla vašeho těla a zároveň zajišťuje prodyšnost, aby se pot a vlhkost mohly odpařovat. Tato vrstva by měla být navržena tak, aby poskytovala co nejlepší tepelnou izolaci, aniž by způsobovala přehřívání těla. Materiály, které se často používají pro střední vrstvu, zahrnují fleece a softshell. Není tedy divu, že nejčastěji v odděleních s outdoorovým oblečením narazíte na softshellové kalhoty a bundy.

Fleece je oblíbeným materiálem pro střední vrstvu díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem a schopnosti odvádět vlhkost. Softshell nabízí kombinaci izolace a určitého stupně ochrany proti větru a vlhku, což je praktické při proměnlivém počasí.

Vnější vrstva: Ochrana proti větru a vlhku

Vnější vrstva je klíčová pro ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou déšť, sníh nebo vítr. Hlavním úkolem této vrstvy je poskytnout voděodolný a větruodolný štít, který zároveň umožní odpařování vlhkosti, aby se zabránilo pocení a přehřívání těla. Při výběru vnější vrstvy je důležité zvážit pevnost, odolnost a váhu materiálu v závislosti na aktivitách, které plánujete provádět.

Pro náročné outdoorové aktivity, jako je horolezectví nebo dlouhé treky, je nezbytné zvolit robustní a odolnou vnější vrstvu, která vás ochrání před extrémním počasím. Naopak pro méně náročné aktivity, jako je turistika nebo běhání, může být vhodnější lehká a kompaktní vnější vrstva, která se snadno sbalí do batohu, pokud není potřeba. Na e-shopu Shopkilpi narazíte na všechny typy outdoorového oblečení od outdoorových kalhot, po outdoorové bundy.

Důležitým aspektem při výběru vnější vrstvy je také způsob, jakým je oblečení konstruováno. Voděodolné zipy, kryty švů, nastavitelné kapuce, manžety a spodní okraje jsou další funkce, které mohou zlepšit ochranu proti průniku vody a větru. Zároveň je vhodné, aby vnější vrstva disponovala dostatečným množstvím kapes a ventilačními otvory pro snadnou regulaci teploty a uložení potřebných předmětů. Softshellové bundy většinou disponují všemi těmito doplňky.

Naučte se poslouchat své tělo a upravovat vrstvy podle aktuálních potřeb. Pokud vám je příliš teplo, neváhejte odebrat jednu nebo více vrstev, abyste zabránili přehřátí a nadměrnému pocení. Naopak, pokud vám začne být zima, vrstvu naopak přidejte. Každé tělo je jiné, a proto si každý musí přijít sám na to, co mu vyhovuje.