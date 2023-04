Chřest neboli „špargl“ patří k výborné jarní zelenině. Jeho sezóna trvá od dubna do června. Kromě lahodné chuti má i určité zdravotní benefity.

Chřest lékařský (lat. Asparagus officinalis) je vytrvalá, asi 40-150 cm vysoká rostlina s krátkým dřevnatým oddenkem. První zmínky o této plodině pocházejí ze starověkého Egypta. Chřest milovali nejen staří Římané, ale také třeba císařovna Sisi.

Na co je chřest dobrý

Působí jako prebiotikum, živí dobré bakterie ve střevech. Obsahuje folát (vitamin důležitý pro tvorbu červených krvinek a pro buněčné dělení, syntetickou verzí tohoto vitaminu je kyselina listová), vlákninu i flavonoidy. Konzumace chřestu může pomoci zmírnit zánětlivé stavy, protože je tato zelenina bohatá na vitamíny C a E. Obsahuje i polyfenoly, rostlinné sloučeniny, které mají protizánětlivé účinky. Jako dobrý zdroj draslíku může také přispět ke snížení krevního tlaku.

Foto: Pixabay, RitaE

Co byste měli vědět

Chřest má vysoký obsah purinů. To jsou sloučeniny. V těle zvyšují tvorbu kyseliny močové a mohou mít negativní vliv na ledvinové kameny a dnu. Pokud vám bylo doporučeno snížit hladinu purinů ve stravě, nebude pro vás chřest vhodný.

Jaký rozdíl je mezi bílým a zeleným chřestem

Můžete vybírat z bílého nebo zeleného. Bílý chřest se pěstuje přihrnutím zeminy bez přístupu světla. Je jemnější a mírně nahořklý a silnější vláknitou slupku, kterou je třeba oloupat. Oproti tomu zelený chřest má jemnější slupku a je výraznější, má lehce oříškovou chuť. Není třeba loupat, stačí odlomit dřevnatý konec.

Jak skladovat chřest

Jak poznat čerstvý chřest? Je krásně křehký, neohebný a ve svazku mezi sebou vrže. U chřestu je zásadně důležitá čerstvost. Čím dříve po sklizni chřest jíte, tím je sladší – to platí pro všechny varianty (bílou, zelenou i pro u nás méně obvyklou fialovou variantu). Dlouhým skladováním chřest přichází o obsah cukru. To se projevuje v jeho chuti. Aby neuvadal, omotejte okolo stonku vlhkou utěrku. Skladujte v lednici a do týdne spotřebujte.

Jak si připravit chřest

Tradičně se používal způsob, kdy se doporučovalo svázat omyté a osušené stonky k sobě přírodním provázkem. V tomto stavu se dával svazek do vody tak, aby špičky chřestu koukaly ven. Špičky se uvaří v páře a zůstanou křupavoučké. Jsou totiž křehké a nepotřebují tolik času jako tvrdší stonky.

Zdroj: Akademie kvality

Zelený chřest stačí krátce (asi 2-3 minuty) uvařit v osolené vodě, ten bílý vařte o dvě minuty déle. Když k němu navíc přidáte pláteček másla a kápnete citron, zmírní se tak hořkost). Abyste zachovali zelenou barvu chřestu, po prudkém varu, ho prudce zchlaďte v ledové vodě. Tato metoda zvaná blanšírování je pro chřest ideální

Chřest můžete také dát na rozpálenou pánvičku a poválet ho s máslem, trochu osolit a podávat s holandskou omáčkou. Bílý chřest se často připravuje tak, že ho uvaříte ve vodě, a pak posypete opraženou strouhankou a zalijete máslem. Chřest se hodí i na grilování. Mladý zelený dokonce můžete bez tepelné úpravy přidat do salátu.

Se kterými potravinami chřest ladí

Chřest se výborně hodí obalený plátkem slaniny nebo parmské šunky. Chřest ladí i se sýrem. Můžete na něj nastrouhat trochu parmazánu, hodí se i ovčí (třeba v polévce), nebo kozí sýr, ale v jednoduché podobě se hodí jen osolit, posypat pepřem a mletým česnekem. Chuťově se k sobě báječně hodí i vajíčka a chřest, třeba v salátu.

