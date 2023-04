Jedinečný a těžko srovnatelný hudební zážitek vám rozpumpuje krev v žilách aneb komorní muzikálová show jen pro odvážné a liberální…

Kdyby vám o téhle hře řekli, že hlavními postavami tu jsou hysterická primadona a její uťápnutý manžílek/mazlíček, asi byste se divili, proč je kolem té hry takový humbuk. Humbuk je proto, že „bohyni rokenrolu“ hraje a zpívá Roman Tomeš, zatímco zarostlého pudlíka Elis Ochmanová. Pohlaví tu totiž až tak nehraje roli. Hedwig je především o svobodě být, kým chcete. A o hledání své ideální poloviny…

Foto: archiv představení Hedwig

Show často popisují jako „kombinaci stand-up a muzikálu“ což je malinko zavádějící. Pak totiž čekáte velkou srandu, myslíte, že to bude celou dobu vtipné. Ale z tématu hledání identity transgender dámy se zpackanou operací moc srandy nevytřískáte – a když už, je pěkně drsná.

Ano, Hedwig je hodně nekorektní. V hledišti nemají co dělat puritáni, lidi, co omdlívají při vulgaritách – a vzhledem k divokému osvětlení ani epileptici.

Hra spíš kombinuje osobní zpověď s rockovým koncertem. Hedwig divákům vypráví svůj životní příběh a nebere si servítky. Zpočátku to možná vtipné je, zvlášť díky českým aktualizacím. Ale čím víc se postava noří do svého nitra, tím větší ticho v sále… A tím víc pak ohluchnete, až kapela spustí další skvělý rockový nářez.

Že je Roman Tomeš dobrý muzikálový zpěvák, asi tušíte. Ale co všechno dokáže vyzpívat tady, to teprve budete zírat. Navíc v komorním prostoru Malostranské besedy se zvuk pekelně nese a basové tóny vibrují podlahou, vzduchem a celým tělem… Třebaže 8. řada u dveří nestála za nic, viditelnost nulová a jen sledujete, jak lidi courají na záchod, slyšitelnost byla perfektní. Kdyby v baru prodávali krom vína i CD, určitě by šlo na dračku.

Ačkoli námět působí naprosto aktuálně, opak je pravdou. Původní americká premiéra byla roku 1998 a od té doby netradiční muzikál sbírá ocenění a uvádí se po celém světě. A od února 2022 je k vidění i v Praze, a hned s nominací na cenu Thálie… Je to hra, kterou musíte zažít, taková, na kterou asi maminku nevezmete…

Malostranská beseda, Praha

Obsazení:

Hedwig – Roman Tomeš

Yithak – Vendula Příhodová / Elis Ochmanová

Kapela – Jiří Vidasov, Daniel Heřman, Denis Sova, Dalibor Pelc

Tvůrčí a realizační tým

Autoři: John Cameron Mitchell, Stephen Trask

Překlad a režie: Pavel Košatka

Překlad písňových textů: Petr Soukup

Dramaturgie: Jaroslav Panenka

Choreografie: Tomáš Smička