Talk show 321Jedem! opět potvrdila, proč si získává stále více fanoušků. Hostem večera 9. prosince byl charismatický chirurg Tomáš Šebek, jehož příběhy z misí Lékařů bez hranic i osobního života doplnily vtipné improvizace moderátorského týmu Just!Impro.

321Jedem! je originální show propojující klasickou talk show se skečemi a krátkými divadelními scénkami. Autor tohoto zajímavého konceptu a také moderátor Nikola Orozovič si spolu se svými kolegy Janou Pokornou a Martinem Vasquezem zvou různé zajímavé hosty, kteří nejen prosluli tím, co dělají, ale umí také pohotově reagovat na různá témata a otázky.

Představení v pražské Malostranské besedě má několik „disciplín“, jejichž náměty se odvíjí od právě probíraného tématu rozhovoru. Většinou to probíhá tak, že se moderátor u nějakého zajímavého námětu zastaví, a to se pak stane motivem následující scénky. Ta má různé formy (střídání slov, každou chvilku vypráví děj někdo jiný, ale musí navázat) ale vždy je založená na improvizaci. Důležité totiž je, že do hry vstupují také diváci, kteří volí slova, celé věty či témata, která mají v nadcházející scénce zaznít. Jedině tak je možné dodržet čistou improvizaci. Protože aktéři nikdy nevědí, na jaké „zadání“ narazí. To se týká i pianisty Václava Tobrmana, který se stará o hudební doprovod a který dostal za úkol složit do konce představení písničku obsahující diváky vybraná slova. Scének se leckdy účastní i sám host. Mezi hosty patřili v minulosti například herci Jiří Lábus, Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, Marek Němec, herečky Iva Janžurová či Eva Holubová, zpěvák Ivan Hlas nebo investigativní novinář Janek Kroupa.

Tomáš Šebek je známý svým působením ve válečných misích, ale je také autorem několika knih z humanitárních misí, z nichž ta zatím poslední – Objektivní nález – vyšla nedávno. Má podtitul Moje nejtěžší mise a je jiná než ty předchozí. Autor v ní píše o dětství v nefunkční rodině, o osobních i profesních selháních, ale také o odhodlání vzepřít se osudu a vzít život do svých rukou. Čtenáři se nicméně kromě strastí z dětství dočtou i o zážitcích z operačních sálů, o okolnostech budování Tomášovy vlastní firmy, koníčcích, ale i o odpovědnosti být dobrým otcem.

Chirurg s vizáží filmového herce má rozhodně charismatu na rozdávání a během večera ukázal, že humoru rozumí a že má talent i pro improvizaci. Rozhovory s ním se týkaly věcí veselých, ale i vážnějších. Host leckdy mluvil (pro některé) překvapivě sebekriticky, vážnější témata ale pokaždé odlehčily scénky. Diváci se mohli z povídání dozvědět, jak to na misích chodí, co Tomáše vedlo k tomu, že se dal k Lékařům bez hranic, jaké byly jeho profesní začátky, případně dostali i pár rad, co je důležité v životě k tomu, abychom se ve spokojenosti dočkali vysokého věku. Z některých odpovědí vyplývala sdělení, že všechno se nemusí brát zase tak vážně, byl ale znát i lékařův férový přístup k pacientům a v této profesi tolik potřebný nadhled.

Představení 321Jedem! je skvělý formát, kdy se k divákovi dostane stále populární talk show, kouzlo improvizace i jistá forma divadelního představení. To vše zabalené najednou, v příjemně uvolněném prostředí Malostranské besedy, kam můžete vyrazit v pohodlném oblečení a během představení popíjet něco dobrého. Navíc se můžete sami podílet na tom, jakým směrem se bude představení ubírat. Záleží, jak a zdali vaše slova budou vyslyšena, jaké dodáte téma. Každý má šanci být v tomto směru vlastně spolutvůrcem programu.

Asi největším „majstrštykem“ a po právu vyvrcholením celého večera je improvizovaný simultánní dabing. Nikola Orozovič s kolegy vyberou video, na kterém je host, obvykle v nějakém jinak seriózním rozhovoru. Tentokrát šlo o záznam rozhovoru z pořadu Vizita na TN Live, kde Tomáše zpovídala moderátorka Michaela Indráková. Dabing v podání Martina (daboval Šebka) a Jany (dabovala moderátorku) musel být na téma, které před tím zaznělo v rozhovoru. Mistři improvizace se chytli toho, jak Tomáš (jinak muž mnoha koníčků) se svěřil, že jedním z jeho snů je zúčastnit se osídlování Marsu. Když se poté lékař předabovaný Martinem „svěřoval“ moderátorce, jak trénuje nahý na své zahradě a nechal si tam kvůli tomu navést písek („Na Marsu je písek, víte to?“), diváci se téměř váleli smíchy…

Povídání se sympatickým hostem, který něco zažil, má o čem vyprávět, a hlavně o tom umí vyprávět, to vše doplněné kouzlem pohotového vtipu a příjemné atmosféry v samém srdci metropole. Co chtít víc v adventním čase, kdy je tak příjemné nechat se po celodenním předvánočním shonu unášet smíchem.

