Příběh, který obletěl svět, není třeba příliš představovat. Ale pro jistotu: Pro Tokijské centrum pro studium holocaustu byl zapůjčen kufřík z osvětimského muzea. Děti ze školy začaly spolu s učitelkou pátrat po jeho původu a objevily osud jeho majitelky Hany Bradyové z Nového Města na Moravě, která zemřela v Osvětimi ve 13 letech. Příběh o pátrání a setkání s Haniným bratrem Jiřím, který přežil, převyprávěla kanadské autorka Karen Levine v knize Hanin kufřík. Kniha vyšla česky prvně v roce 2003. Námět potom začal žít vlastním životem. Vznikly divadelní hry, v roce 2009 i česko-kanadský filmový dokument.

To, že se jedná o konkrétní dívku, se kterou se dnešní děti můžou ztotožnit, ohromně pomáhá při školní výuce nejen v Japonsku, Čechách nebo Kanadě. Jde o celosvětový fenomén. Knížka samotná je skvělým podkladem, v Česku existuje řada škol, kde proběhl projekt Hanin kufřík – kde žáci sami pátrali po historii svých prarodičů, kdy uvažovali, co by si sami zabalily do svého kufříku na cestu do koncentračního tábora. Dílna kulturního centra Židovského muzea připravila i vlastní výukový materiál.

V květnu 2020 do Prahy přijíždí japonská divadelní společnost KaRaKoRo, která se zaměřuje na silná sociální témata. Jejich věkově smíšený soubor nyní nastudoval příběh Hanina kufříku a v Hudebním divadle Karlín ho zahraje 4. května v naprosto unikátní evropské premiéře. Dopolední představení je určené pro školy, večerní pro širokou veřejnost. Nenechte si proto ujít jedinečný a silný zážitek v původním japonském znění s titulky…

Autor: Karen Levine

Scénář: Emil Sher

Hudba a zvukové efekty: Gaku Matsui

Adaptace, dramaturgie a režie: Yoko Matsui

Dirigent: Gaku Matsui

Choreografie: Jeff Moen

Odborný dohled: Fumiko Ishioka

Překlad do japonštiny: Toyoshi Yoshihara

Překlad do češtiny: Kateřina Vojkůvková

Představení bude v japonštině s českými a anglickými titulky.

Vhodné pro všechny věkové kategorie od 9 let

