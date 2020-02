Možná vás napadlo, že půjčit si peníze by vám mohlo pomoci. Vždy je ale potřeba důkladně zohlednit, za jakým účelem si chceme peníze půjčit. Obecně méně výhodné jsou spotřebitelské úvěry, kdy si půjčujeme peníze na zbytné věci. Jednoduše si odpovězte na otázku, zda skutečně potřebujete to, kvůli čeho se chcete půjčit. Půjčka je totiž závazek, který vás jednou dožene. Řekněme ale, že jste si obhájili nutnost půjčit si peníze, a tak přichází na řadu další otázka. Kde a u koho?

Foto: www.freepik.com

Proč se vyplatí srovnávat půjčky?

Než se do půjčení peněz pustíte, dobře si spočítejte, zda máte na měsíční splátky, a zda jste tedy schopni půjčku vůbec splatit. To je základní předpoklad k tomu, abyste se nedostali do problémů se splácením. V současné době existuje řada webů, kde si můžete vybírat zajímavé půjčky . Snadno si zobrazíte jejich přehled a hned vidíte, jak na tom ta která půjčka je s výhodností. Důležité je v tomto ohledu získat:

Přehled o situaci na trhu

Seznam důvěryhodných poskytovatelů

Všechno toto a mnohem více vám dokáží poskytnout právě takové weby, které se zaměřují na srovnávání jednotlivých půjček. Díky nim si uděláte přesnou představu o tom, jakou půjčku si sjednat a jaké se naopak raději vyhnout. Jednoduše zadáte parametry, které od úvěru očekáváte. Zpravidla to bývá kolik si chcete půjčit peněz, případně kolik chcete měsíčně splácet.

Důležité je, že tyto srovnávače půjček nabízejí seznamy pouze důvěryhodných poskytovatelů. Můžete si tak vybírat mezi férovými nabídkami půjček a snadno si porovnat půjčky online . V současné době již musí být každý poskytovatel půjček registrován u ČNB, a tak zároveň ubylo podvodů s půjčkami. Vždy se ale mějte na pozoru, za jakých podmínek si půjčku sjednáváte.

Čtěte podmínky

Než se rozhodnete vzít si nějakou půjčku, je také důležité číst pořádně podmínky, za jakých si peníze půjčujete. Zejména je důležité dívat se na různé informace, které mohou být případně uvedeny záměrně menším písmem, zároveň je také důležité přečíst si smluvní podmínky v plném rozsahu. Podmínky v plném znění by vám měl poskytovatel úvěru se samozřejmostí poskytnout. Zaměřte se zejména na údaje, jako je:

RPSN

Výše úroků

Poplatky a sankce

Není dnes už žádným tajemstvím, že RPSN je údaj, který vám řekne hodně o výhodnosti konkrétního úvěru. Pokud se jedná o číslo, které dosahuje tisíců procent, nejedná se o výhodnou půjčku. Důležitá je samozřejmě i výše úroků. Pozor na různé skryté poplatky a sankce, které vás mohou dostihnout obvykle při problémech se splácením.

Jak je to s registry dlužníků?

Počítejte také s tím, že v současné době si musí úvěrové společnosti, a to včetně těch nebankovních, ověřovat, zda nemáte nějaké negativní záznamy v registrech dlužníků. Pokud tomu tak je, tak byste dnes ani neměli půjčku dostat. Při sjednání půjčky online mohou být některé společnosti sice benevolentnější, zejména v případě drobných prohřešků, ale to je samozřejmě na individuálním posuzování každé žádosti. Poskytovatele půjček si ověřuji také bonitu, proto musíte mít příjem.

Buďte zodpovědní sami k sobě

Pokud se vám podařilo pomocí srovnávačů půjček najít zajímavou nabídku, je to určitě jedině dobře. Znovu však důkladně zvažte, zda půjčku skutečně potřebujete. I když jsme to zmiňovali již v úvodu, rozhodně se vyplatí to zopakovat. Mnozí lidé berou úvěry na lehkou váhu a potom to často končí vysokým zadlužení nebo osobním bankrotem.

Naštěstí díky řadě internetových portálů, které se zabývají srovnáváním půjček, se finanční gramotnost a povědomí o půjčkách stále zlepšuje. Minimálně vám takové weby umožní ověřit si výhodnost konkrétních nabídek a nenaletět. Jejich aktivní využívání tak rozhodně má smysl.